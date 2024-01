L’arbitrage de Real Madrid-Las Palmas au cœur d’une nouvelle polémique

Décidément, les histoires entre le Real Madrid et l’arbitrage continuent de faire jaser. Après la polémique lors du match face à Almeria, c’est la rencontre contre Las Palmas qui fait scandale. La performance de l’arbitre César Soto Grado pose problème, alors que Rodrygo aurait dû, selon le camp de Las Palmas, être expulsé en première période. Et un nouvel audio a fait bondir Las Palmas, comme le rapporte Marca. En effet, DAZN a publié une vidéo montrant l’arbitre de la rencontre discuter avec Nacho et Carvajal au moment de retrouver les terrains pour la seconde période. Soto Grado reconnaît qu’il aurait dû expulser Rodrygo, ce à quoi le capitaine du Real Madrid lui dit : «Rien, il dit que vous lui donnez le carton jaune pour la poussette et le gardien aussi», et Soto Grado lui répond catégoriquement : «Clairement, c’est rouge», à la surprise de Nacho : «Comment ça peut être être rouge ?» lui rétorque le défenseur. Évidemment, ce nouvel audio a immédiatement fait réagir Las Palmas, qui a demandé un communiqué sur ce qu’il s’est réellement passé lors de ce match, d’autant plus que la VAR n’est pas intervenue.

Le Comité technique des arbitres (CTA) a publié un communiqué pour démentir les informations de cette vidéo. «Le CTA dément catégoriquement que l’arbitre César Soto Grado ait affirmé, à la pause du match entre Las Palmas et le Real Madrid samedi dernier, qu’un joueur de l’équipe blanche a dû être expulsé, comme l’attribue l’opérateur de télévision DAZN. Ce que dit César Soto Grado, face à l’appréciation d’un joueur du Real Madrid, c’est : Si c’était l’inverse, vous diriez que c’est un rouge très clair. Nous invitons les joueurs des deux clubs présents dans la conversation à confirmer, en l’honneur de la vérité, la bonne version». De quoi éteindre la polémique ?