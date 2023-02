Le PSG va organiser un entraînement ouvert au public

La suite après cette publicité

Mardi soir, le PSG s’est incliné 1 à 0 à domicile face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Touché mais pas coulé, le club de la capitale y croit dur comme fer. Pour y parvenir, il aura besoin de ses supporters, qui ont été mécontents ces derniers temps. Mais les joueurs ont fait un pas vers eux en allant les saluer mardi après la défaite. Neymar et Lionel Messi, qui ne l’avaient pas fait depuis longtemps, sont aussi venus. Pour continuer sur cette lancée, Paris a décidé d’organiser une séance d’entraînement ouverte au public, ce qui ne se fait jamais habituellement. En effet, la dernière fois que le club parisien a ouvert un entraînement, c’était il y à onze ans. La bonne nouvelle a été annoncée via un communiqué de presse.

«Le Paris Saint-Germain organise le 24 février au Parc des Princes une séance d’entrainement unique d’une durée d’une heure ouverte au public. En cette période décisive pour la saison sportive du Club, tous les supporters Rouge & Bleu sont invités à prendre part à la préparation parisienne en venant montrer leur soutien aux joueurs et vivre un moment de partage au plus près de leurs idoles. Seuls, en groupe ou en famille, ils sont attendus le 24 février à partir de 16h pour venir encourager l’équipe dans leur enceinte historique et afficher la ferveur parisienne qui fait la réputation du Parc des Princes les jours de match. Les abonnés du Paris Saint-Germain pourront bénéficier de deux invitations chacun et d’une priorité d’achat pour deux places supplémentaires. Les membres du programme de fidélité et tous les autres supporters parisiens pourront ensuite acheter leurs places pour assister à l’entrainement. Cet événement exceptionnel sera aussi l’opportunité pour 1000 enfants bénéficiaires de la Fondation Paris Saint-Germain de venir observer de près leurs joueurs préférés. Les enfants du réseau des Académies Paris Saint-Germain et les salariés du Club seront également associés.» Si certains bénéficieront donc d’invitations, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Les personnes n’étant pas abonnées au Parc des Princes devront payer entre 5 et 15 euros pour assister à une heure d’entraînement (ouverture des portes à 16h, entrainement de 17h30 à 18h30).

