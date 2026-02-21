Jude Bellingham pose problème au Real Madrid, le gros regret de Pep Guardiola

Bellingham perturbe le système madrilène

Le Real Madrid d’Arbeloa s’est durci défensivement : Courtois reste sur plusieurs clean sheets à l’extérieur et le match à Benfica a confirmé la solidité d’un bloc retrouvé et un milieu compact malgré l’absence de Jude Bellingham, notamment. « Bellingham inconnu » écrit le journal. L’anglais souffre d’une blessure au muscle de la jambe gauche, contractée sur un sprint contre le Rayo, et sa convalescence s’avère plus longue que prévu. Cette absence a obligé Arbeloa à remodeler le milieu : Tchouaméni en sentinelle, Valverde et Camavinga plus responsables des transitions et de la récupération, avec Güler chargé d’apporter la touche créative entre les lignes. Ce nouveau schéma, plus collectif, a produit à Lisbonne l’un des matches les plus aboutis de la saison. Le milieu madrilène est l’une des raisons du regain de forme de ces dernières semaines et Camavinga insistait après le match contre Benfica sur la nécessité « d’attaquer et défendre ensemble ». La grande inconnue désormais pour le staff madrilène est de savoir comment réintégrer Jude dans ce milieu à quatre qui fonctionne bien, sans casser l’équilibre trouvé en son absence.

La grosse erreur de Pep Guardiola

A Manchester City, Pep Guardiola admet que Manchester City a rappelé Rodri trop tôt après sa rupture des ligaments croisés de la saison dernière, ce qui a entrainé des rechutes aux ischio-jambiers notamment. Revenu en mai, Rodri a enchaîné les blessures musculaires : absent en septembre, retour bref puis trois mois d’absence, avant de se relancer solidement depuis le début de l’année 2026. Rodri n’est pas encore à 100%, mais grâce aux entraînements, il est sur la bonne voie et Guardiola retrouve le « joueur spécial » qui a tant manqué à City pendant son absence. Avec presque 18 mois sans jouer depuis la blessure initiale, cette gestion hâtive a coûté cher. Cependant, le retour de Rodri pourrait être décisif pour la course au titre en Premier League.

Lens et Paris à la lutte

« Lens et Paris, duel haletant », titre Le Parisien. Les deux équipes au coude à coude en tête du championnat vont se lancer dans un sprint final qui promet spectacle et rebondissement. La semaine dernière, Wesley Saïd envoyait un message au PSG et disait que les Artésiens « n’avaient pas de pression et qu’ils n’auraient pas besoin de regarder derrière s’ils enchainaient les victoires ». Hier, c’est Luis Enrique qui a envoyé un message au RC Lens dans la course au titre : « On va gérer le match de Metz comme ce qu’il est, un match important pour mettre la pression sur Lens. Gagner les 3 points. Je ne me rappelle d’aucun match contre un dernier sans aucun problème. Ce type de match est difficile » a lancé le coach espagnol avant de rajouter par la suite : « Si Lens est avantagé ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il faut savoir ce qu’il va se passer les prochaines semaines. Ils ont montré qu’ils étaient une vraie équipe, ils ont gagné beaucoup de matchs, c’est incroyable. Ils méritent d’être là, c’est motivant pour nous. » Le sprint final est bien lancé et commence aujourd’hui avec un match face à Metz pour Paris et un match face à Monaco pour Lens.