C’est le grand flou sur les bancs de touche

Il y a l’offre et la demande. Rarement, autant de grands clubs européens auront été en recherche d’un nouvel entraîneur en même temps. Et rarement, on a vu autant de coaches en attente d’un nouveau défi. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus Turin, l’AC Milan, Chelsea sont en quête d’un nouveau technicien. Des grands noms de la scène européenne, auxquels on peut ajouter d’autres clubs prestigieux, comme Naples, l’OM, Brighton et potentiellement Porto voire Manchester United, qui pourrait décider de limoger Erik Ten Hag.

Ce ne sont donc pas les postes qui manquent, et pourtant à quelques encablures de la fin de saison, l’incertitude règne. La faute à quelques techniciens retors qui ont ruiné les plans des directeurs sportifs. On pense bien évidemment à Xabi Alonso, courtisé par Liverpool et le Bayern Munich, qui a choisi de poursuivre son fabuleux travail avec le Bayer Leverkusen. Le Bayern Munich enchaîne les refus de Xabi Alonso à Nagelsmann en passant par De Zerbi. Au point d’avoir même tenté de conserver Thomas Tuchel, qui a lui aussi décliné. Il faut dire que l’Allemand peut facilement imaginer un rebond ailleurs, tant les places sont nombreuses.

Peu de candidats alléchants

Où en est-on aujourd’hui ? Thiago Motta se dirige plus que jamais vers la Juventus Turin (laissant ainsi un poste vacant à Bologne, qualifié en Ligue des Champions), l’AC Milan et l’OM se battent pour convaincre Paulo Fonseca (et le LOSC va donc devoir lui trouver un successeur, avec les tours préliminaires de Ligue des Champions à disputer), et pour le reste, c’est encore assez flou. Comme s’il manquait de solutions viables.

Cela ne doit pas faire plaisir à quelques coaches de réputation mondiale mais dont les derniers passages n’ont pas été couronnés de succès. On pense par exemple à José Mourinho ou Antonio Conte, sur lesquels ces mêmes clubs auraient bondi il y a 5 ans. Le départ surprise de Mauricio Pochettino de Chelsea mardi pourrait relancer le jeu des chaises musicales, l’Argentin étant encore considéré comme un bâtisseur malgré ses échecs relatifs au PSG et à Chelsea. Manchester United, qui le courtise depuis longtemps, serait prêt à bondir dessus. Liverpool a eu le nez creux en se dépêchant de dénicher le successeur de Klopp, à savoir Arne Slot, au regard des difficultés rencontrées par les autre cadors.