La presse européenne fracasse les Bleus, le rêve fou de la Juventus pour remplacer Thiago Motta

Rentrée ratée pour les Bleus

Les Bleus nous ont offert un triste spectacle face à la Croatie en 1/4 de finale aller de la Ligue des Nations, défaite logique 2-0. La première mi-temps a été catastrophique. En seconde période, l’Equipe de France s’est remise la tête à l’endroit, mais a buté «face à un mur» du nom de Livaković, comme le placarde L’Equipe ce vendredi matin. Les vieux croutons croates, Modric (39 ans) et Perisic (36 ans) ont donné la leçon aux Français. Le Parisien n’y va pas par quatre chemins et indique avoir assisté à une «horreur». Pour le quotidien régional l’Alsace, les Bleus étaient «impuissants». En Europe, la médiocre prestation des Bleus n’est pas passée inaperçue. Le journal AS parle de «drame» pour évoquer la France. Pour La Provence, les Bleus sont de «sales draps» et il faudra une grosse remise en question dimanche pour espérer décrocher une place pour le final 4.

La Juve veut ZZ

Dans la Botte, on parle de la Juventus et du successeur de Thiago Motta. Dans les pages intérieures de La Gazzetta dello Sport, il est expliqué que le coach italien aura une dernière chance : le match à domicile contre Gênes prévu samedi prochain après la trêve. En attendant, la direction travaille sur le plan B. Motta est actuellement pris entre deux ombres de plus en plus encombrantes : Roberto Mancini et Igor Tudor. Ce sont les deux favoris pour lui succéder. La Juve a aussi un rêve fou du nom de Zinédine Zidane. Bien qu’il semble promis à la France une fois que Didier Deschamps aura fait ses adieux après la CDM 2026, la Vieille Dame caresse ce doux rêve d’attirer son ancien joueur.

Rudi Garcia rage pour sa première

Débuts manqués pour Rudi Garcia à la tête de la Belgique. Son équipe a été renversée par l’Ukraine dans ce barrage aller de Ligue des Nations et est déjà condamnée à l’exploit pour se maintenir en Ligue A. «La Belgique surprend Big Rom, puis l’Ukraine signe un triplé», écrit le Corriere dello Sport. Malgré le retour de Thibaut Courtois après 21 mois d’absence et de Kevin De Bruyne, qui avait loupé les deux derniers rassemblements, les Diables ont sombré avec une défaite 3-1, la 4e consécutive. «Toujours malades», constate La Dernière Heure. La jeune défense belge a coulé en encaisant trois buts en seulement 13 minutes. En conférence d’après-match, Rudi Garcia a poussé un coup de gueule en désignant clairement les jeunes comme coupables. Ambiance.