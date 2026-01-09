La Juventus veut déjà prolonger Luciano Spalletti

Luciano Spalletti a pris la Juventus en main cette saison, et depuis son arrivée, la moyenne de points des Bianconeri atteint 2,21 par match. Une statistique qui illustre bien sa manière intéressante de manager son groupe. Par ailleurs, ce chiffre est comparable à celui de Massimiliano Allegri à ses débuts. Apprécié dans le vestiaire, toujours à la disposition de ses joueurs, il semble déterminé à faire de cette équipe un champion en Serie A. Par ailleurs, d’après La Gazzetta dello Sport, le technicien passé par Naples, l’Inter Milan ou encore la sélection italienne pourrait bien prolonger au-delà de sa fin de contrat prévue en juin 2026.

La direction turinoise a quelques idées en tête pour l’année prochaine, notamment un objectif concret en Ligue des Champions pour la saison 2026/27, et en Serie A. Avec de tels engagements, la structure pourrait donc accélérer les discussions pour un renouvellement de contrat jusqu’en 2028. Avec ce renfort sur le banc et de la stabilité, des bonnes ondes s’inscriraient dans le projet ambitieux de l’actuel quatrième en championnat. Derrière ses concurrents traditionnels, l’équipe espère recoller au classement en cette deuxième partie de saison.