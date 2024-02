Les révélations amères du clan Kang-in Lee après l’altercation avec Son

Hier, The Sun a dévoilé qu’une altercation avait eu lieu entre Heung-min Son et d’autres joueurs de la Corée du Sud, dont Kang-in Lee. Ces derniers auraient été rappelés à l’ordre par leur capitaine alors qu’ils avaient quitté la table pour aller jouer au ping-pong à quelques heures de la demi-finale de la Coupe d’Asie des Nations face à la Jordanie. Insulté notamment par Lee, Son se serait mis en colère et aurait attrapé son coéquipier par le col avant qu’une bagarre n’éclate. Le joueur du PSG aurait tenté d’asséner un coup de poing à l’attaquant de Tottenham, qui a esquivé avant de se blesser au doigt en essayant de se dégager lorsqu’un coéquipier l’a retenu. Une fois cette querelle terminée, plusieurs joueurs sont allés voir le sélectionneur Jürgen Klinsmann afin de lui demander de se passer des services de Lee. Mais il a refusé. Face à cette polémique, Kang-in Lee a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de présenter ses excuses. «J’ai causé une grande déception à tous les fans de football qui soutiennent l’équipe nationale. Je suis vraiment désolé. J’aurais dû écouter les joueurs plus âgés et je m’excuse de ne pas avoir fait preuve d’une bonne attitude», a-t-il notamment écrit. Ce jeudi, cet épisode continue d’alimenter les médias sud-coréens. Le cas Lee tracasse le journal Chosun, qui a écrit à son sujet : «les inquiétudes des fans de football coréens augmentent alors que Lee Kang-in, qui était censé diriger l’avenir du football coréen, est sur le point de décevoir en raison de problèmes d’attitude.»

La suite après cette publicité

De son côté, Klinsmann, qui devrait être limogé, a été questionné par la fédération au sujet de cet incident aujourd’hui. « Il y avait des discordes entre les joueurs, et cela a eu un impact sur les performances.» L’Allemand a confirmé que l’altercation avait joué sur le résultat. La fédération, elle, a aussi commenté : «nous avons confirmé les faits. Il y a des détails spécifiques à vérifier. Nous enquêtons actuellement sur la situation. Une fois que nous aurons compris la situation, je pense que nous aurons l’occasion de reparler.» Des sanctions pourraient donc tomber pour les fauteurs de trouble, dont Lee. Son avocat, Me Garam Kim, a d’ailleurs pris la parole dans la presse. Ses propos sont relayés par Chosun. «Le contenu des faits rapportés par les médias est développé et reproduit comme s’il s’agissait de faits. Je veux corriger le contenu qui n’est pas vrai. L’histoire selon laquelle Lee Kang-in a frappé Son Heung-min au visage lorsque Son Heung-min a attrapé le cou de Lee Kang-in n’est pas vraie. Quand Lee Kang-in jouait au tennis de table, il y avait aussi des joueurs seniors avec lui. Ils jouaient souvent au tennis de table avant ce jour (…) Lee Kang-in regrette profondément et réfléchit à ses erreurs. Nous nous excusons encore une fois d’avoir causé des désagréments et des inquiétudes à de nombreux fans de football. Lee Kang-in estime que puisqu’il était au centre du différend, il est approprié de s’excuser plutôt que de fournir des détails spécifiques.» La version parue dans les médias ne serait donc pas totalement fidèle à la réalité. Mais le Parisien a préféré présenter ses excuses plutôt que de démentir et dévoiler les dessous de cet incident.