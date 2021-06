Euro 2020 : une France aux deux visages

Après la première période contre le Portugal, nul doute que les supporters des Bleus ont tremblé. Malgré une qualification acquise avant la rencontre, on s'attendait à ce que les joueurs de Didier Deschamps haussent leur niveau de jeu et dominent un Portugal qui, lui, était un peu en perdition après la correction infligée par l'Allemagne quelques jours plus tôt (2-4).

Mais, en première période, les Bleus ont été surclassés et ne doivent leur retour qu'à un penalty très généreux obtenu par Kylian Mbappé et transformé par Karim Benzema. Mais c'est à peu près tout. La Seleção a été supérieure dans quasiment tous les domaines : les tirs (7 contre 4), la possession (51%), le nombre de passes (325 contre 312), les dribbles réussis (50% contre 25%) et surtout les duels remportés (29 contre 19).

Bonne seconde contre le Portugal, bonne première contre la Hongrie

En seconde période, le rapport de force s'est inversé et les Tricolores ont été supérieurs dans la majorité des statistiques sauf pour les duels (18 contre 13) et les dribbles réussis (63% contre 40%). De là à être inquiet ? Si ce n'était qu'un seul match cela irait, mais depuis le début de la compétition, les Bleus montrent deux visages. Souvent lors des deux périodes.

En caricaturant un petit peu, on pourrait dire qu'ils ont fait une très bonne première période contre la Hongrie, avec des occasions et du jeu en mouvement. Mais la seconde a été un peu moins bonne alors que le stress devait monter à la tête et qu'il restait, au fur et à mesure que le coup de sifflet final approchait, de moins en moins de temps pour égaliser.

Une Allemagne plutôt maîtrisée

La première confrontation, celle contre l'Allemagne, est plus compliquée à analyser et surtout la plus aboutie des Bleus jusqu'alors. Pourquoi cette difficulté d'analyse ? Parce qu'on a retrouvé les champions du Monde dans un schéma qu'ils apprécient : laisser le ballon et contrer. Mais, encore une fois, on a pu observer deux choses bien distinctes.

Lors du premier acte, ils ont peut-être plus montré de choses offensivement qu'en seconde. Mais, alors que la Mannschaft tentait le tout pour le tout afin de revenir dans la partie (ils étaient menés 1-0), on a vu quelques belles combinaisons offensives en contre-attaque. Les Bleus ont d'ailleurs marqué deux buts, refusés pour des hors-jeu au millimètre et surtout, ils auraient éventuellement pu obtenir un penalty pour une faute d'Hummels sur Mbappé.

Quoi qu'il en soit, ce lundi (21h, à Bucarest), les joueurs de Didier Deschamps devront affronter une Suisse bien compacte défensivement et probablement plus à l'aise en contre que la Hongrie. Il faudra, cette fois, jouer à 100% et lors des deux mi-temps pour éviter de se faire surprendre et surtout pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.