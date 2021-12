Mercato : Manchester City en pole position pour s'offrir Dušan Vlahović

Dušan Vlahović réalise un début de saison impressionnant avec la Fiorentina. Alors qu'il s'était déjà fait remarquer la saison dernière après avoir inscrit 21 buts en 37 matches de Serie A, le buteur serbe est co-meilleur buteur de l'exercice 2021-22, à égalité avec Ciro Immobile, après avoir marqué 13 buts en 16 rencontres. Des performances qui avaient attiré l'œil de plusieurs écuries européennes depuis l'été dernier, d'autant plus qu'il ne prolongera pas son contrat, qui court jusqu'en 2023 avec la Viola.

La suite après cette publicité

«Comme vous le savez, la Fiorentina a fait une offre très importante au joueur, une proposition de contrat qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club», expliquait le président du club florentin Rocco Commisso dans un communiqué cet été. Alors que la Juventus, Tottenham et même le PSG s'étaient jetés sur le buteur de 21 ans, le Corriere dello Sport informe que Manchester City s'intéresserait sérieusement à lui et serait même en pole position pour se l'offrir.

La Fiorentina demande plus de 50 millions d'euros

Toujours en quête d'un buteur depuis plusieurs mois, et ce, après le départ de Sergio Agüero après expiration de son contrat avec les Cityzens cet été, Pep Guardiola souhaitait voir Harry Kane débarquer cet été. Mais après un été agité et la réticente de Tottenham de finalement le laisser partir chez un concurrent direct, la direction mancunienne a donc coché le nom du géant de Belgrade comme piste alternative et aurait même devancé les Spurs dans ce dossier.

Alors que les Skyblues négocient toujours avec le FC Barcelone à propos d'un possible départ de Ferran Torres, comme nous vous l'avions révélé, ils devraient attendre l'été prochain pour s'offrir l'international serbe. La Fiorentina ne désirerait pas le vendre pour cet hiver et demanderait un prix d'environ 55 millions d'euros pour s'en séparer l'été prochain, même si le club italien a officiellement déclaré que le joueur était sur le départ. «Notre offre avait également été améliorée à plusieurs reprises au fil du temps pour répondre aux demandes de Dusan et de son entourage, mais malgré nos efforts, la proposition de renouvellement n'a pas été acceptée», expliquait Rocco Commisso. Le mercato de Manchester City s'agite...