Menu Rechercher
Commenter 6
CAN

Quand les arbitres de la finale de la CAN 2025 remercient Sadio Mané

Par Maxime Barbaud
1 min.
Sadio Mané @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Sans l’intervention de Sadio Mané, le Sénégal n’aurait peut-être pas fini la finale de la CAN, ni célébré sa 2e victoire dans cette compétition. Au moment du penalty sifflé pour le Maroc, les Lions de la Teranga, en colère après cette décision arbitrale qui faisait suite quelques instants plus tôt au but refusé à Ismaïla Sarr, sont rentrés au vestiaire, refusant de terminer cette rencontre. C’est finalement Sadio Mané qui a rappelé tout le monde. Grâce à son intervention, la finale a pu reprendre. Les arbitres, mis à mal ce soir, n’ont pas oublié ce geste.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
😳 Sadio Mané remercié par les arbitres après la finale de la CAN ! 🤝🇸🇳

👀 On débriefe tout ce qu'il s'est passé entre le Sénégal et le Maroc dans le nouvel épisode de #CANExtra avec @RedaMrabit @hmzrhmn @thiam_brahim et @truilletgui
Voir sur X

Dans des images diffusées par beIN Sports ce soir, on voit les officiels du match se diriger vers la star sénégalaise et le remercier. «Vous avez été la seule personne à dire aux autres de revenir», le félicite Paul Abongile, 4e arbitre ce soir-là. «Je lui disais que c’était le seul à avoir agi! Le seul!» appuie-t-il lors de la cérémonie. «Comment avez-vous fait? Vous êtes un capitaine!», lance Jean-Jacques Ndala, l’arbitre principal, suivi par son assistant à la VAR. «C’est super merci. Comme je vous l’ai dit la dernière fois, merci pour ce que vous avez fait».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Sadio Mané

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Sadio Mané Sadio Mané
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier