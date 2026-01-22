Quand les arbitres de la finale de la CAN 2025 remercient Sadio Mané

Sans l’intervention de Sadio Mané, le Sénégal n’aurait peut-être pas fini la finale de la CAN, ni célébré sa 2e victoire dans cette compétition. Au moment du penalty sifflé pour le Maroc, les Lions de la Teranga, en colère après cette décision arbitrale qui faisait suite quelques instants plus tôt au but refusé à Ismaïla Sarr, sont rentrés au vestiaire, refusant de terminer cette rencontre. C’est finalement Sadio Mané qui a rappelé tout le monde. Grâce à son intervention, la finale a pu reprendre. Les arbitres, mis à mal ce soir, n’ont pas oublié ce geste.

Dans des images diffusées par beIN Sports ce soir, on voit les officiels du match se diriger vers la star sénégalaise et le remercier. «Vous avez été la seule personne à dire aux autres de revenir», le félicite Paul Abongile, 4e arbitre ce soir-là. «Je lui disais que c’était le seul à avoir agi! Le seul!» appuie-t-il lors de la cérémonie. «Comment avez-vous fait? Vous êtes un capitaine!», lance Jean-Jacques Ndala, l’arbitre principal, suivi par son assistant à la VAR. «C’est super merci. Comme je vous l’ai dit la dernière fois, merci pour ce que vous avez fait».