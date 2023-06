Deux lofteurs du PSG ont trouvé preneur, les fans de MU enragent contre la famille Glazer

Paredes et Wijnaldum sont demandés en Turquie !

La suite après cette publicité

En Turquie, deux indésirables du PSG auraient trouvé preneur, si on en croit FotoMaç. En effet, Leando Paredes et Galatasaray seraient tombés d’accord, explique le quotidien turc. L’Argentin aurait accepté l’offre du club stambouliote autour d’un contrat de 4 ans, avec un salaire de 2,5 M€ par saison. FotoMaç explique aussi qu’après la signature d’Edin Dzeko, Fenerbahçe se jette sur Georginio Wijnaldum ! Le milieu de terrain revient à Paris après un prêt à la Roma, et avouait être favorable à rester dans la capitale française. Selon le journal turc, le PSV Eindhoven et Feyenoord sont également sur le coup, mais Fenerbahçe pourrait faire une meilleure offre. Affaire à suivre.

«La colère monte» à Manchester United !

Du côté de l’Angleterre, les fans des Red Devils font les gros titres des tabloïds, car ils prépareraient un sale coup contre la famille Glazer. C’est en tout cas ce qu’avance par exemple le Daily Mirror dans son édition du jour. «Les fans de United prévoient une manif anti-Glazer aujourd’hui», explique le quotidien qui ajoute que «la colère monte» contre les propriétaires de Manchester United. Cette manifestation à venir fait aussi la Une du Daily Express. Le mouvement de protestation devrait se dérouler aux abords du stade Old Trafford, afin de protester face aux incertitudes qui touchent l’avenir du club, qui doit bientôt être racheté…

À lire

Le PSG et le Real Madrid jouent la montre pour Kylian Mbappé

City prend la tête pour Rice !

Toujours en Angleterre, Manchester City passe à l’attaque sur le dossier Declan Rice ! C’est en tout cas ce que l’on apprend dans les pages intérieures du Daily Telegraph ce mardi, les Skyblues ont fait une offre à West Ham, à hauteur de 90 M£, soit environ 105 M€. Un sacré pactole qui pourrait bien faire craquer les Hammers, et faire échouer les Gunners pour le transfert du milieu anglais. Une offre d’Arsenal avait justement été refusée il y a quelques jours. L’information a été révélée par The Athletic et d’après les indiscrétions obtenues par le média, cette proposition de City s’articulerait autour d’une base de 93 M€, auxquels il faudrait éventuellement ajouter 12 M€ de bonus. Cette info mercato fait aussi les gros titres du Guardian aujourd’hui. Pour le journal «Manchester City avance pour battre Arsenal» concernant le transfert de Declan Rice.