Barça : Laporta climatise Xavi pour Gavi

Lors de cette trêve internationale, les clubs ont dû suivre leurs joueurs avec la boule au ventre. Car comme souvent, plusieurs d’entre eux sont revenus blessés. C’est notamment le cas de Gavi qui est revenu de sélection espagnole avec une rupture du ligament croisé. Sa saison est déjà terminée et le Barça se retrouve bien dans l’embarras au milieu de terrain. Forcément, Xavi souhaite rapidement un renfort à ce poste. Mais ce n’est visiblement pas l’avis de Joan Laporta, son président.

Lors des Marca Awards, le président du Barça a rappelé que son équipe était suffisamment armée, même avec la blessure de Gavi, pour atteindre les objectifs. «En principe, nous pensons que nous avons une équipe très compétitive et que l’entraîneur (Xavi Hernandez) a suffisamment d’éléments pour continuer à faire une bonne campagne». Des propos confirmés par Deco, le directeur sportif. «Le marché d’hiver est toujours dur et difficile. Nous sommes vraiment désolés pour la blessure de Gavi. Je pense que c’est irremplaçable, je l’ai déjà dit publiquement. Nous ne trouverons aucun joueur comme lui et ce n’est pas si facile. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons. Je pense que nous avons une équipe importante, nous récupérons des footballeurs.»