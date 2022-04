OL : la guerre est déclarée entre les joueurs et les supporters

La suite après cette publicité

Le match le plus important de la saison. Voici comment qualifier la rencontre opposant l'Olympique Lyonnais à West Ham hier au Groupama Stadium. Largués en championnat et éliminés en Coupe de France, les Gones ont tout misé sur la Ligue Europa. Une compétition où ils étaient invaincus cette saison. Devant son public, venu en masse puisque 52 000 personnes étaient présentes hier soir, l'OL devait passer l'obstacle West Ham. Mais les Rhodaniens ont lamentablement échoué puisqu'ils ont été battus 3 à 0. Les joueurs de Peter Bosz, éliminés donc de la C3, ont livré une prestation insipide.

Aouar a eu une altercation avec un fan

Ce qui a provoqué une vive réaction de la part d'une partie des supporters. Ces derniers ont hué et sifflé les joueurs à la mi-temps puis lors des changements. Houssem Aouar, encore transparent hier, a été celui qui a pris le plus cher. Le milieu de terrain a d'ailleurs eu une altercation avec un fan proche du banc de touche selon RMC Sport. Aouar aurait été insulté. Dans les virages, la tension a été bien plus forte.

Avant le coup de sifflet final, le Virage Sud a déployé une banderole avec le message suivant : "*allez vous faire en**". Puis quand l'arbitre a mis un terme à la rencontre, des supporters du Virage Nord ont tenté d'envahir la pelouse pour aller en découdre avec leurs joueurs, copieusement sifflés et insultés. Ils ont soulevé avec violence les barrières de sécurité. Peu après, le Virage Sud en a fait de même. Les stadiers, parfois coincés par les barrières, ont réussi à les contenir et ont empêché le pire. Ils ont été ensuite épaulés par les CRS, arrivés une fois que les fans avaient fait machine arrière.

Les virages ont voulu envahir le terrain

Si aucun blessé n'est à déplorer, Le Progrès révèle que la tension était déjà vive avant le match puisqu'un supporter a été interpellé pour jet de projectile sur les forces de l'ordre lors d'une rixe entre fans des deux clubs. Une soirée difficile donc pour l'OL, qui a tout perdu hier. Après la rencontre, Jason Denayer a avoué comprendre la colère des fans. «C'est normal que les supporters soient déçus, car on ne fait pas une bonne saison en championnat et là, on a manqué l'occasion de faire quelque chose».

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas a appelé au calme tout en recadrant les supporters. «Nous sommes tous très tristes de cette élimination, comme le Barça ou l’Atalanta. Il ne servirait à rien de pénaliser encore plus le club par des réactions de haine peu en rapport avec le sport. Il reste sept matchs pour sauver une saison trop difficile. Aidez l’institution OL». Lyon comptera sur ses supporters dimanche face à Bordeaux lors d'une rencontre qui sentira la poudre. Difficile d'imaginer que les fans rhodaniens en resteront là après leur coup de gueule de jeudi.