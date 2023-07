Atlético : Benfica reste à l’affût pour João Félix

La suite après cette publicité

L’avenir de Joao Felix est encore flou. Alors que l’Atlético de Madrid ne compte plus sur son jeune joueur portugais, le club de la capitale espagnole n’a pas encore trouvé de porte de sortie à son joueur recruté pour un peu plus de 127 millions d’euros en 2019 en provenance de Benfica. Après avoir prêté le polyvalent attaquant portugais à Chelsea durant la deuxième partie de saison dernière, le retour du natif de Viseu pose plusieurs problèmes à la direction de l’Atlético. Plus en odeur de sainteté à Madrid, le joueur de 23 ans a même déclaré son amour au FC Barcelone lors d’une interview accordée à Fabrizio Romano.

Malheureusement, Joao Felix ne semble pas être une des priorités du club catalan lors de ce mercato estival. L’ancien joueur de Benfica va donc devoir trouver une autre formation susceptible d’être intéressée par son profil. Et ça tombe bien, l’équipe portugaise semble vouloir rapatrier sa pépite au bercail, comme le rapportent nos confrères espagnols de chez As. D’autant plus que Benfica remplit l’une des conditions imposées par le joueur portugais, à savoir que le club qu’il rejoindra pour quitter l’Atlético doit disputer la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui est le cas du club lisboète.

