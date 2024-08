France - Argentine : Javier Mascherano s’en prend à Enzo Millot

La tension était palpable au Matmut Atlantique hier soir. Non pas parce que Gérard Lopez, propriétaire devenu paria à Bordeaux, était présent en tribunes (il n’a pas osé), mais parce que les mots d’oiseaux, les chambrages, et les coups ont fusé entre joueurs français et argentins, après la rencontre remportée par les Bleuets (1-0). Invité à s’exprimer sur les incidents ce samedi au micro d’ESPN, le sélectionneur argentin, Javier Mascherano, a mis la faute sur Enzo Millot, qu’il juge responsable de tout cet éparpillement. Pour rappel, le joueur de Stuttgart manquera la demi-finale contre l’Egypte après avoir été sanctionné d’un carton rouge suite à ses chambrages.

La suite après cette publicité

«Malheureusement, tout s’est terminé de cette façon, après la venue de Millot pour faire des gestes inutiles. On peut comprendre la rivalité après ce qui s’est passé au Qatar, mais nous n’y sommes pour rien, a jugé l’ancien joueur du Barça. Notre comportement tout au long des Jeux Olympiques a été excellent, à aucun moment, nous n’avons provoqué qui que ce soit. Comme je l’ai dit aux garçons, « il faut avoir de la classe dans la victoire, mais aussi dans la défaite ». Mais il est difficile de se contenir quand ils arrivent pour te provoquer.»