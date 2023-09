Barça : la déclaration lunaire de João Cancelo après la victoire contre Vigo

Interrogé au coup de sifflet final après la victoire renversante (3-2) du FC Barcelone contre le Celta de Vigo, João Cancelo (29 ans), auteur du but décisif dans les dernières secondes, a tenu un discours pour le moins surprenant face aux journalistes. Malgré sa réalisation qui permet aux Culers de reprendre la tête de la Liga, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est, en effet, montré agacé quant à sa performance.

«Si je veux rester, je dois être bon. Espérons que ça continue. Personnellement, j’ai fait un très mauvais match, j’ai fait beaucoup d’erreurs, mais au final il faut être concentré et jouer jusqu’au bout et ça valait les 3 points», a ainsi lancé le Portugais de 29 ans, prêté par Manchester City. Un message prouvant, un peu plus, sa détermination et son niveau d’exigence…