JT Foot Mercato : Arsenal va trancher dans le vif cet été

Arsenal veut se délester de 10 joueurs

L’équipe de Mikel Arteta va employer les grands moyens pour parvenir à ses fins et réaliser un mercato XXL ! Selon The Times, le club londonien veut se séparer de 10 joueurs lors de ce mercato estival. Tout est à vendre ! Du flop Nicolas Pépé, acheté 80 millions d’euros en 2019 et prêté à Nice cette saison alors qu’il arrive en fin de contrat en juin 2024. Les pensionnaires de l’Emirates Stadium veulent initier un nouveau cycle et celui-ci se fera sans Granit Xhaka qui ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante. Malgré sa saison plus qu’alléchante avec le Stade de Reims, Folarin Balogun devrait être vendu afin de récupérer une manne financière conséquente. Toujours selon le très sérieux journal britannique, Arsenal veut se débarrasser de Kieran Tierney, Emile Smith Rowe, Rob Holding, Ainsley Maitland-Niles, Albert Sambi Lokonga, Nuno Tavares et Cédric Soares. Tous ces joueurs, Mikel Arteta ne compte plus dessus. Avec toutes ces ventes, Arsenal espère récupérer près de 230 millions d’euros ! Un chiffre important qui devra bien être utilisé et doit surtout servir à renforcer l’effectif avec des joueurs majeurs. Arteta a ciblé deux joueurs au milieu de terrain qui doivent permettre au club londonien de passer un cap. On retrouve donc Declan Rice de West Ham ! Les Hammers ont fixé son prix à 137 millions d’euros pour le laisser partir. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international anglais ne prolongera pas avec son club formateur. Moisés Caicedo, excellent avec Brighton cette saison, est également pisté. Il représente une belle opportunité d’avenir.

Le PSG intéressé par Alexis Sánchez

Arrivé en véritable Rockstar l’été dernier en provenance de l’Inter, Alexis Sánchez arrive en fin de contrat avec l’OM en juin prochain. Le club phocéen veut le prolonger, mais fait face à une concurrence acerbe au vu des prestations du Chilien cette saison ! Et ce matin, le journal AS et le média La Tercera ont lâché une véritable bombe ! Selon eux, le Paris Saint-Germain veut convaincre l’attaquant de rejoindre le club de la capitale pour remplacer Lionel Messi, sur le départ. La direction parisienne a noué des contacts avec l’entourage du Marseillais afin d’en savoir plus sur les conditions d’une éventuelle signature. Le PSG y voit un bon coup à réaliser puisqu’il arriverait libre et serait un renfort de poids dans l’effectif parisien, note La Tercera. Une information à prendre avec des pincettes puisqu’il paraît étonnant que le PSG s’attaque à cette piste. D’autant qu’Alexis Sánchez, qui veut jouer la Ligue des Champions l’an prochain, a indiqué être ouvert à une prolongation avec l’OM !

À 36 ans, il est temps de raccrocher les crampons pour Leonardo Bonucci, enfin pas tout de suite, l’année prochaine ! Après Giorgio Chiellini en 2022, un autre monument de la défense de la Juventus va bientôt s’en aller, l’Italien l’a annoncé dans une interview à la télé de la Juve. «Quand j’arrêterai de jouer l’année prochaine (à la fin de la saison 2023/2024), une ère de la défense prendra fin. Une façon d’interpréter la défense italienne. Enfant, quand tu cours après le ballon, tu rêves de porter un maillot comme celui de la Juve et réussir à le faire 500 fois, c’est avoir marqué l’histoire de la Juve. C’est une grande émotion. Porter ce maillot, c’était comme vivre dans un rêve pendant 12 ans et à l’intérieur de moi, il y a toujours cet enfant qui est content de reprendre le terrain parce que c’était son rêve». Respect !