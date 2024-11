Cristiano Ronaldo impliqué dans le transfert du siècle, la Juventus fonce sur une star de l’OL

CR7 et le transfert du siècle

Une rumeur de transfert complètement folle enflamme la Turquie. Cristiano Ronaldo au Fenerbahçe. Ça paraît dingue mais José Mourinho compte bien tenter le coup. Fotomac explique que la direction du club turc a rencontré leurs homologues d’Al Nassr. À l’issue de cette rencontre, le club saoudien n’a pas fermé la porte au départ de sa star. Le directeur sportif du Fener, Mario Branco, s’est renseigné sur les attentes pour réaliser cette opération auprès de l’entourage du joueur ainsi que son agent. José Mourinho, qui connaît bien CR7, l’a personnellement appelé et lui a demandé s’il était heureux là-bas et qu’une rumeur de départ planait sur lui. Il lui a également demandé si une aventure au Fenerbahçe l’intéressait. Chance pour Mourinho, le contrat de Ronaldo expire en fin de saison. En janvier prochain, le Fener veut faire le « transfert du siècle » comme les médias turcs aiment le surnommer. Des milliers de supporters ont commencé à interpeller le Portugais sur les réseaux pour le persuader de s’engager dans leur club.

La Juventus veut Tagliafico

La Juve appel à l’aide son directeur sportif Giuntoli. Le secteur défensif du club est décimé et il faut donc chercher du renfort d’après le Corriere dello Sport. Et la Vieille Dame aurait jeté son dévolu sur Nicolas Taglifaico selon le journal. L’Argentin sera libre en fin de saison et en plus l’OL est dans une situation précaire financièrement, obligeant le club à vendre ses éléments. Un contexte idéal pour la Juve qui veut récupérer le latéral gauche. Un transfert de 5M€ est envisagé. Sinon Tuttosport révèle sur sa une que Ben Chilwell est une autre cible explorée par la Juve, sous la forme d‘un prêt. Rayan Cherki, Gift Orban, Wilfried Zaha, Moussa Niakhaté et George Mikautadze sont aussi des opportunités, mais cela vaut autant pour les clubs italiens que ceux des autres pays. Liverpool, la Lazio, le Barca et le Real suivent Cherki. La Roma veut Mikautadze et l’AC Milan scrute Orban.

David et Leão dans le viseur du Barça

Le Barça a des possibilités pour le poste de numéro 9. Lewandowski est performant mais vieillit et en plus, il est le seul buteur de métier de l’effectif. Mundo Deportivo sort deux noms passés par Lille, Jonathan David et Rafael Leão. Le Canadien, qui a déclaré que son rêve était de jouer au Barça, s’est proposé au club. En Catalogne, on n’est pas unanime à son sujet, mais sa situation contractuelle intéresse, lui qui sera libre en juin prochain et donc accessible d’un point de vue économique. Ça sera en revanche plus cher pour Leão, mais en même temps, le jour est très apprécié au sein du club, qui l’avait approché l’été dernier après l’échec dans le dossier Nico Williams. Sa relation tendue avec Fonseca et sa lassitude de rester à Milan depuis autant de saison pèse dans la balance. L’ailier portugais estime que le Barça pourrait être un tremplin parfait pour avoir une plus grande exposition.