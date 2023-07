Pourquoi l’OM peut encore y croire pour Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Depuis la fin de saison, l’OM n’a pas rompu le contact avec le clan d’Alexis Sanchez. Le club phocéen, qui doit gérer ce dossier épineux en priorité, vu que le joueur n’est plus sous contrat avec les Ciel et Blanc, n’a toujours pas dit son dernier mot et entend toujours faire son maximum pour le prolonger. Au sein du club, on estime à une sur deux la possibilité de voir le n°70 de l’OM rester une saison supplémentaire sur la Canebière.

Le nouvel entraîneur en place Marcelino compte d’ailleurs sur lui pour mener l’attaque du troisième du dernier championnat de Ligue 1 et l’a fait savoir à celui qui a terminé la saison avec 18 buts et 3 passes décisives au compteur en 44 rencontres avec l’OM toutes compétitions confondues. Le départ quasi acté de Sead Kolasinac à l’Atalanta Bergame ne serait pas bien passé à Marseille qui ne veut pas voir le dossier Alexis Sanchez terminer de la même façon.

Alexis Sanchez n’a toujours pas dit oui à l’Arabie Saoudite

Une prolongation de contrat d’un an est donc dans les tuyaux. Pour le moment, cela bloque sur le salaire. Le club phocéen souhaite offrir à l’attaquant international chilien les mêmes émoluments que cette saison, voire légèrement supérieur. Une proposition pas vraiment du goût de celui qui a vendu le plus de maillots floqués en 2022-23. S’il a bien compris qu’il ne pourrait pas obtenir un salaire XXL, Sanchez, qui s’est dit ravi de l’arrivée de Geoffrey Kondogbia et qui a été rassuré sur les contours du futur mercato marseillais, espère bien obtenir quelques deniers supplémentaires, arguant notamment son expérience et son apport dans la saison du club olympien. La balle est désormais dans le camp de Pablo Longoria qui va devoir céder ou non aux exigences de Sanchez.

D’autant que la faramineuse proposition venue d’Arabie Saoudite pour l’ancien crack d’Arsenal est toujours là. Pour rappel, l’État saoudien était prêt à mettre plus de 10 M€ de salaire net par an pour attirer la star marseillaise. Le fait qu’il n’a toujours accepté cette proposition laisse donc de l’espoir à la direction phocéenne. Les prochaines heures s’annoncent donc déterminantes dans ce dossier. La présentation de Marcelino prévue ce mardi à 14h à l’Orange Vélodrome devrait permettre d’en savoir plus la faisabilité ou non de la prolongation de l’attaquant au sein d’une attaque marseillaise en chantier et qui devrait voir arriver plusieurs attaquants durant l’été. C’est en tout cas la volonté de Pablo Longoria et de Javier Ribalta qui travaillent déjà sur plusieurs pistes concrètes.