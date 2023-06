La condition d’Alexis Sanchez pour rester à l’OM

La suite après cette publicité

«On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a la donnée économique qui rentre en jeu, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive.» Lors de la conférence de presse de clôture de la saison, le 5 juin dernier, Pablo Longoria tressait des louanges à Alexis Sanchez et assurait alors qu’il discutait avec son agent. Quasiment trois semaines plus tard, c’est le flou qui entoure toujours l’avenir du buteur chilien.

Ce dernier a terminé la saison avec 18 buts et 3 passes décisives au compteur en 44 rencontres avec l’OM toutes compétitions confondues et il apparaît comme une excellente affaire réalisée par le président marseillais. Malgré ses 34 printemps, l’idée est donc de le conserver une saison supplémentaire, même si en coulisse on s’interroge au sein du club phocéen sur la capacité de l’ancien buteur du Barça a enchaîné une seconde saison de ce niveau.

Il y a comme une forme d’agacement à Marseille devant les hésitations du joueur qui détient une offre ferme d’Arabie saoudite. Au début du mois, c’est le club d’Al Fateh qui discutait avec l’entourage du joueur mais le sixième du dernier championnat saoudien ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour convaincre l’international aux 155 sélections et 50 buts avec le Chili. Selon nos informations, l’intervention récente de l’État saoudien dans l’opération Alexis Sanchez a, cependant, tout changé dans l’esprit du buteur marseillais. Le salaire demandé (supérieur à 10 M€ par an) par le n°70 de l’OM ne pose guère de problèmes.

Mais alors pourquoi Alexis Sanchez n’a-t-il pas déjà annoncé son départ ? La raison est simple, il hésite toujours. Encore plus depuis l’arrivée de Marcelino à la tête de l’Olympique de Marseille. Le technicien espagnol de 57 ans évolue dans un schéma de jeu taillé pour Alexis Sanchez. L’ancien coach du FC Valence n’aura pas de problème de langue pour lui vendre la façon dont il compte l’utiliser. Un argument de poids, mais insuffisant car l’attaquant chilien a fixé une condition pour prolonger.

Ainsi, il veut avant tout avoir des garanties sportives rapides sur le recrutement à venir de l’OM. Ce dernier souhaite des recrues de haut niveau capables de hausser le niveau de l’équipe phocéenne. Le probable recrutement de Geoffrey Kondogbia apparaît comme un bon signal. Mais il en faudra plus pour convaincre définitivement Alexis Sanchez. Si tel n’est pas le cas, il quittera l’OM… au grand dam des supporters du club phocéen.

