Mercato, OM : Geoffrey Kondogbia, bonne ou mauvaise idée ?

Marcelino officialisé, l’OM peut enfin débuter son mercato estival et la première recrue des Olympiens pourrait se nommer : Geoffrey Kondogbia. Comme nous vous le révélions dernièrement, les hautes sphères marseillaises sont en passe de trouver un accord total avec le milieu de terrain centrafricain (10 sélections, 1 but). Âgé de 30 ans, celui qui compte également 5 capes avec l’équipe de France sort de trois saisons du côté de l’Atlético de Madrid où son bilan demeure honorable.

Un passé contrasté, un profil recherché !

Vainqueur de la Liga lors de l’exercice 2020-2021 malgré un faible temps de jeu avec les Colchoneros (6 titularisations et seulement 771 minutes de jeu disputées toutes compétitions confondues), le joueur formé au RC Lens n’en reste pas moins l’un des joueurs phares de Diego Simeone. Physique et réputé pour ses qualités athlétiques, il s’impose ainsi comme un maillon essentiel du club madrilène en 2021-2022. Outre ses deux passes décisives et un but en 39 rencontres, le natif de Nemours permet surtout aux pensionnaires du Metropolitano d’asseoir leur solidité défensive habituelle. Véritable lien entre la défense et l’attaque, le numéro 4 de l’Atlético de Madrid impressionne à la récupération, multipliant tacles efficaces et interceptions décisives.

Au sommet de son art, le 23 février 2022, lors du match nul concédé par les siens face à Manchester United (1-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le futur Olympien réitèrera cette performance de haute volée face aux Citizens (0-0), à l’occasion des quarts de finale retour de cette même C1. De quoi chasser les doutes actuellement émis par certains supporters marseillais ? Rien est moins sûr. Si Geoffrey Kondogbia, au regard de sa situation contractuelle, ne devrait pas coûter trop cher aux dirigeants marseillais - un montant oscillant entre 5,5 et 7 millions d’euros est actuellement évoqué - certains observateurs demeurent sceptiques. Plus que ses possibles émoluments sur la Canebière, c’est bien la dynamique actuelle de l’intéressé qui inquiète.

Boudé en 2023 par Diego Simeone, le joueur passé par l’Inter Milan ou encore le Séville FC n’a ainsi disputé que 40 minutes en 4 entrées en jeu lors de la phase retour de la Liga 2022-2023. Une disparition des radars à relativiser. En concurrence avec De Paul, Koke, Saul Niguez, Witsel voire, parfois, les polyvalents Lemar et Llorente, Kondogbia n’a pas vécu un déclin à proprement parler. Barré par le regain de forme d’Antoine Griezmann, un Koke évoluant dans une position plus reculée et un De Paul transcendé par son titre mondial au Qatar, l’ex-international français (5 sélections, aucune en match officiel, ce qui lui a permis de changer d’équipe nationale) a finalement subi le retour à la formule du «Cholo» qui avait fait toutes ses preuves lors de la saison 2020-2021. Malgré cette passe délicate, Kondogbia laissera, en cas de départ, un souvenir globalement heureux aux supporters madrilènes.

Marcelino-Kondogbia, duo gagnant !

«Il est très fort physiquement et à la récupération. Quand il reste calme et joue simplement après avoir gratté un ballon, l’équipe gagne des mètres», déclarait, en ce sens, Simeone. Sur le point de rejoindre la cité phocéenne, celui qui n’avait pas forcément assumait son transfert de 36 millions d’euros chez les Nerazzurri après deux expériences concluantes du côté de Séville (2012-2013) et de l’AS Monaco (2013-2015) pourrait, à ce titre, retrouver une vieille connaissance qui avait d’ailleurs su tirer le meilleur de son potentiel. Son nom ? Marcelino. Durant deux saisons à Valence, Kondogbia a, en effet, tutoyé l’excellence. Titulaire indiscutable sous les ordres du nouveau technicien de l’OM, et ce malgré quelques blessures sérieuses, «El Pulpo» (le poulpe en français, surnom donné lors de son passage chez les Merengots) marquera les esprits.

Essentiel dans son double pivot qu’il composait avec Dani Parejo, aujourd’hui convoité par le FC Barcelone, le milieu défensif centrafricain croisera également la route d’un certain Pablo Longoria, alors directeur sportif des Ches. Mis en confiance et très proche du tacticien espagnol de 57 ans, le futur marseillais quittera finalement Mestalla avec 7 buts et 6 offrandes en 104 matches. En passe de retrouver Marcelino et son 4-4-2, Kondogbia s’installerait donc logiquement dans l’entrejeu phocéen. Reste désormais à connaître l’identité de son compère du milieu, à l’heure où Valentin Rongier, annoncé sur le départ, Jordan Veretout, apprécié pour son profil, Matteo Guendouzi, convoité par la Premier League et Pape Gueye, de retour d’un prêt à Séville, postulent au poste.