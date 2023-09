Le message d’adieu de Mattéo Guendouzi à l’OM

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, à la recherche de liquidités suite à son échec récent en Ligue des Champions, Mattéo Guendouzi quitte la Canebière pour s’engager en faveur de la Lazio de Rome. Le milieu de terrain de 24 ans a été prêté une saison avec option d’achat à l’équipe dirigée par Maurizio Sarri, qualifiée pour la C1 après avoir terminé au second rang en Serie A.

Après la Premier League et la Bundesliga, l’international français (7 sélections, 1 but) va découvrir le championnat italien après avoir débarqué dans les Bouches-du-Rhône à l’été 2021. Avant d’évoluer avec les Biancocelesti, l’ex-Gunner a souhaité adresser un dernier message à Marseille ainsi qu’aux supporters phocéens. « De ce 6 juillet 2021 est né un coup de foudre. Un coup de foudre sincère, animé par une passion commune avec vous, Supporters. 2 années de passion, de folie, de partage, de moments complexes aussi que j’ai pu vivre avec une certaine pudeur et un soutien constant… Le vôtre. Marseille, ville extraordinaire. Ici, celui qui débarque un jour sur le port, il est forcément chez lui. D’où que l’on vienne, on est chez soi à Marseille », peut-on lire sur le compte Instagram du joueur.