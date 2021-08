Lille s'intéresse à Junior Sambia

Lié au Montpellier Hérault Sport Club jusqu'au 30 juin 2022, Junior Sambia (24 ans) pourrait étendre son bail sous les couleurs du club pailladin : «ma prolongation est toujours dans les tuyaux (sourire). Pour le moment, je suis là, je souhaite faire une bonne préparation pour bien débuter le championnat. Le reste viendra tout seul».

Mais pour le moment rien n'est acté et, selon nos informations, certains clubs s'intéressent de près à sa situation. C'est le cas notamment de Lille, où son président Olivier Létang, fan de son profil, pourrait passer à l'action avant la fin du mercato. La saison dernière, le latéral droit qui peut aussi évoluer en milieu défensif, a joué 36 matches en Ligue 1, a marqué 1 but et délivré 6 passes décisives.