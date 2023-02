Indice UEFA : la semaine très paradoxale des clubs français

Un bilan assez morose. Voilà comment on pourrait résumer la semaine des clubs français en coupes d’Europe. Sans un but d’Axel Disasi en toute fin de rencontre hier à Leverkusen (3-2 pour Monaco), il n’y aurait pas eu la moindre victoire même. Il faut parfois savoir s’en contenter et remercier les clubs hollandais ne de pas avoir fait mieux. C’est d’ailleurs la principale satisfaction de cette semaine européenne paradoxale. L’écart avec les Pays-Bas s’est creusé.

Tout avait mal commencé pourtant avec les défaites du PSG en Ligue des Champions face au Bayern, et de Rennes hier en Pologne contre le Shakhtar. Heureusement, et en attendant le retour de l’OGC Nice en Ligue Europa Conférence (le Gym s’est directement qualifié pour les 8es de finale), Nantes est allé chercher un brillant match nul sur la pelouse de la Juventus, et Monaco l’a donc emporté en Allemagne. De quoi faire gagner 0,5 point à l’indice UEFA français.

Les clubs français ne brillent pas mais creusent l’écart

Pendant ce temps, les clubs bataves n’ont récolté que 0,2 point de plus par rapport au dernier classement du 4 novembre. Déjà, il n’y a plus de présence hollandaise en C1, et puis en C3 l’Ajax n’a pas réussi à battre l’Union Berlin (0-0), quand le PSV s’est lourdement incliné à Séville 3-0. Il reste aussi l’AZ Alkmaar, qualifié en 8e de finale de C4. 2,797 points séparaient nos deux pays avant cette semaine, l’écart a grandi à 3,097. De bon augure mais les matchs retour sont encore à jouer.

C’est tout de même un signe positif car on le rappelle. Avec la réforme des coupes d’Europe prévue pour la rentrée 2024, les places à l’indice UEFA seront déterminantes pour la suite. La 5e place, celle actuellement occupée par la France, aura bien 3 qualifiés pour la phase de poules de C1, plus une équipe en barrage. Il s’agit donc de faire mieux que nos deux principaux concurrents, les Pays-Bas et le Portugal. D’ailleurs, les clubs portugais réalisent une semaine similaire aux Français avec un gain d’un demi-point.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2022/23 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 17/02/2023 :

-1. Angleterre 16,714 points (7/7)

-2. Allemagne 14,375 (7/8)

-3. Italie 12,928 points (7/7)

-4. Espagne 12,857 points (6/7)

-5. France 11,416 points (5/6)

-6. Turquie 11,200 points (4/5)

-7. Belgique 10,600 points (4/5)

-8. Pays-Bas 10,500 points (4/5)

-8. Portugal 10,500 points (4/6)

-10. République Tchèque 6,750 points (0/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2018 et 2023) :

-1. Angleterre 103,284 points

-2. Espagne 89,284 points

-3. Allemagne 79,731 points

-4. Italie 72,497 points

-5. France 59,997 points

-6. Pays-Bas 56,900 points

-7. Portugal 54,216 points

-8. Belgique 38,600 points

-9. Écosse 36,400 points

-10. Autriche 34,000 points