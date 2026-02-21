Menu Rechercher
Bayern Munich : gros coup dur pour Alphonso Davies

Par Tom Courel
1 min.
Alphonso Davies avec le Bayern Munich @Maxppp
Bayern Munich 3-2 Francfort

Une mauvaise nouvelle vient perturber la troupe de Vincent Kompany ce samedi. Lors de la rencontre entre le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort (3-2), les Bavarois, qui ont eu du mal à renverser la situation, ont malheureusement perdu un joueur important de leur onze. En effet, Alphonso Davies s’est blessé à l’ischio-jambier droit au retour des vestiaires et a été contraint de sortir à la 50e minute, alors que les siens menaient déjà 2-0. Le club munichois a finalement confirmé la récente blessure du Canadien de 25 ans, via un communiqué officiel publié sur X.

FC Bayern
Alphonso Davies has suffered a muscle fiber tear. ℹ️

Wishing you a speedy recovery, Phonzy! ❤️‍🩹🍀

Le latéral gauche souffre bien d’une déchirure musculaire, après avoir passé un examen avec le staff médical bavarois. De retour depuis quelques semaines après sa grave blessure au genou, Alphonso Davies va de nouveau être écarté des terrains pour un long moment.

Pub. le - MAJ le
Bundesliga
Bayern Munich
Alphonso Davies

