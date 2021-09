Accord Leicester-Galatasaray pour Nampalys Mendy

À 29 ans, Nampalys Mendy possède une solide expérience que ce soit en Ligue 1 du côté de Monaco ou de Nice ou en Premier League à Leicester. Mais le milieu de terrain international sénégalais, sous contrat avec les Foxes jusqu'en juin 2023, pourrait bien quitter l'Angleterre dans les prochaines heures.

Selon nos informations, le natif de La Seyne sur Mer, qui a disputé 31 matches de Premier League l'an passé avec Leicester, s'est mis d'accord avec le Gatalasaray pour un prêt d'une saison. Mais l'opération n'est pas sûre d'aboutir, comme nous l'avoue son représentant Yacine Ayad. « Les deux clubs sont OK et Nampalys aussi pour un prêt. Mais le joueur doit arriver dans les prochaines heures à Dakar. C'est une course contre la montre qui s'annonce donc pour le faire arriver à Istanbul avant demain soir 23h59 et la fin du mercato turc.» Tic tac, le compte à rebours est lancé.