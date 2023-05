Le vestiaire de l’AS Monaco se fissure dans une fin de saison cauchemardesque !

Habitué aux fins de saison en trombe ces dernières années, l’AS Monaco sait aussi visiblement terminer les exercices sur la pente glissante. Battu ce samedi sur la pelouse du Stade Rennais (2-0), concurrent direct pour l’Europe, le club du Rocher a été renvoyé à ses doutes et ses limites, perdant par ailleurs sa 5e place qualificative pour l’Europe. Un nouveau revers qui témoigne de la fragilité certaine de cette équipe, écrasée à quatre reprises sur ses six dernières sorties. Depuis un mois, Monaco n’a été en mesure de remporter qu’une seule rencontre : face au cancre du championnat, Angers, et dans la douleur (1-2). Autrement, les humiliations se sont enchaînées à la pelle, d’abord face à Lens (3-0), Montpellier (4-0) ou encore l’OL le week-end dernier (3-1).

Pour autant, le technicien monégasque Philippe Clement continue d’adopter la méthode Coué face à cette situation, refusant d’affronter la réalité : «J’ai vu toute la semaine que tous les joueurs voulaient gagner. Y compris ceux qui sont entrés en jeu, ce soir (samedi). Notre destin est très clair : donner toute l’énergie et toute notre volonté pour tous les gens concernés par l’AS Monaco», a relevé l’entraîneur belge après la prestation indigeste de son équipe face à Rennes. Et de poursuivre : «Personne n’est content de voir que nous avons chuté au classement ces dernières semaines. On a eu des bons moments cette saison. On a joué pour la deuxième place il n’y a pas longtemps encore», a-t-il prolongé, mettant l’accent sur un «problème de confiance» de son groupe.

Un groupe visiblement fracturé

Dans la foulée du nouveau revers de l’ASM face à Rennes samedi, l’international sénégalais Krépin Diatta se voulait lui bien moins optimiste que son entraîneur, pointant par ailleurs du doigt le comportement de certains de ses coéquipiers : «Sur nos six derniers matches, on ne peut pas dire que tout le monde tire dans le même sens, a-t-il condamné au micro de Téléfoot et de L’Équipe. On a tout gâché et abandonné au moment où il ne fallait pas. On avait notre destin entre nos mains et on a tout lâché. Tout gâché. Ne pas être européen serait plus qu’un échec. Je n’ai pas les mots pour l’exprimer. On va essayer de faire le job, samedi prochain (face à Toulouse ndlr), et on verra ce que cela va donner. Si on va réagir ou continuer à dormir. Déjà que c’est la honte, vaut mieux que l’on fasse le travail.»

Samedi, le journal L’Équipe faisait déjà état d’un fossé creusé entre le coach Clement et son groupe, exacerbé par l’agacement suscité par ses choix ces dernières semaines et son incapacité à insuffler une nouvelle dynamique. Hier encore, alors que Monaco était mené seulement 1-0, l’ancien entraîneur du Club Bruges a décidé de faire sortir Wissam Ben Yedder et Aleksandr Golovin à l’heure de jeu. Une décision qui a suscité quelques crispations chez l’international français au moment de quitter la pelouse, lui qui avait déjà été écarté du groupe il y a trois semaines pour la rencontre face à Angers. Autant dire que l’avenir du Belge à la tête du club n’a jamais été aussi incertain. En cas de revers face à Toulouse le week-end prochain, Monaco sera assuré de terminer la saison en dehors des places européennes. Pire, ils pourraient même terminer à la 7e position, alors qu’ils étaient encore 4e il y a trois journées de cela…

Philippe Clement sur un siège éjectable ?

En cas de nouveau revers du club du Rocher dimanche face à Toulouse, son absence en Coupe d’Europe la saison prochaine serait actée. Pire, la possibilité de terminer la saison à la 7e position, alors que Monaco occupait encore la 4e place il y a deux journées de cela, existe. Une éventualité qui ne laisserait alors aucun doute quant à l’avenir de Philippe Clement loin de la Principauté.

Ces derniers jours, le quotidien belge Le Soir faisait d’ailleurs état d’une volonté de Clément de revenir au Club Bruges. Nostalgique de son passage chez le club flamand avec qui il avait remporté le championnat en 2020 et 2021, l’ancien Diable Rouge aurait même rencontré les dirigeants belges pour faire un point sur son avenir. S’il n’y retournera finalement pas, du moins pas cet été - Ronny Deila a été nommé cette semaine - difficile pour autant d’imaginer Clément continuer sur le Rocher la saison prochaine…