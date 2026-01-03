Le Paris FC a pensé à Sergio Ramos

Libre depuis la fin de son aventure au Mexique, Sergio Ramos se retrouve aujourd’hui à un moment charnière de sa carrière. À 39 ans, le défenseur espagnol réfléchit à la suite à donner à sa carrière. Avec son énorme CV et après avoir remporté des trophées à la pelle, Ramos est désormais en réflexion. Désireux de retrouver un club cet hiver, il n’a pas prolongé avec Monterrey et aspire à retrouver l’Europe dans les prochaines semaines. Dès lors, plusieurs rumeurs ont enflammé la toile ces derniers jours.

De son côté, l’ancien capitaine du Real Madrid n’a pas fermé la porte à un retour en France, un pays qu’il connaît bien après son passage au Paris Saint-Germain entre 2021 et 2023. Malgré une expérience contrastée à Paris, Ramos avait su terminer son aventure sur une note plus positive, retrouvant du rythme et une certaine stabilité. Ainsi, la rumeur l’envoyant à Nice avait pris de l’ampleur. Finalement, Jean-Pierre Rivère, président des Aiglons, a démonté cette rumeur ce vendredi en conférence de presse.

Le Paris FC rêve de Sergio Ramos mais…

Pour autant, un autre club français observe la légende espagnole. En effet, dans ce contexte, le Paris FC avance ses pions selon nos informations. Le club francilien, ambitieux et désireux de franchir un cap, prépare un mercato d’envergure pour renforcer son effectif et asseoir son projet. Toujours à la recherche d’éléments capables d’apporter un plus sur le terrain et pour l’image du club, le club francilien a coché le nom du défenseur ibérique.

C’est dans cette optique que le nom de Sergio Ramos a été étudié en interne. Le Paris FC voit en lui un leader naturel capable de mettre un vrai coup de projecteur sur le club et apporter encore plus de poids à la défense parisienne. Toutefois, malgré l’intérêt, le joueur espagnol n’est pas séduit par cette option, privilégiant un projet plus exposé sportivement. Le dossier, aussi prestigieux soit-il, ne devrait donc pas aller plus loin.