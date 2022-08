JT Foot Mercato : ça bouge dans tous les sens au Stade Rennais

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais s'apprête à vivre la semaine de tous les dangers

Cet été aura été particulièrement agité pour les Bretons qui ont vu le départ de plusieurs cadres. Et à une semaine de la clôture du mercato estival, certains sont encore susceptibles de quitter le Stade Rennais. Le Croate Lovro Majer pourrait notamment faire l'objet d'une énorme offensive de la part de l'Atlético de Madrid. Ces derniers sont prêts à mettre un montant situé entre 40 et 50 M€. Benjamin Bourigeaud est lui aussi pisté mais son départ n'est absolument pas envisagé. Florian Maurice est en train de discuter avec le joueur au sujet d'une prolongation. Pour compenser ces éventuels départs, le Stade Rennais a coché le nom de Seko Fofana du RC Lens d'après L'Équipe. Cependant, le club lensois aurait fait comprendre aux Bretons qu'il ne souhaite pas céder son joueur. De son côté, le principal intéressé a clairement ouvert la porte à un départ. Les Sang et Or ont fixé son prix entre 35 et 40 M€. Du côté de l'attaque, le SRFC travaille sur l'arrivée d'un attaquant supplémentaire malgré l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo et la prolongation de Martin Terrier. Amine Gouiri est apprécié par le board rennais et dans l'autre sens, c'est Gaëtan Laborde qui est surveillé par les Niçois. Un échange entre les deux joueurs serait donc à l'étude.

La promesse de Manchester City à Pep Guardiola

Contrairement aux années précédentes, Manchester City n'a pas empilé les recrues cet été. Certes, il y a quand même eu près de 150 M€ déboursés avec les arrivées d'Erling Haaland, Julian Alvarez, Sergio Gomez ou Kalvin Phillips. Selon The Sun, les dirigeants Cytizens estiment que le mercato est bouclé. Si Pep Guardiola a besoin d'autres joueurs l'hiver prochain, le tacticien espagnol sait déjà qu'il aura une enveloppe de transfert à hauteur de 110 M€ selon le média anglais. Un montant qui s'explique en raison de la Coupe du Monde qui se profile. The Sun rapporte que dans le cas où un joueur inattendu explose ou s'impose comme révélation de cette Coupe du Monde, Pep Guardiola pourra se l'offrir.

Les officiels du jour

Le frère de Romelu Lukaku a trouvé un nouveau club en D2 espagnole ! Joueur de la Lazio depuis 2016, Jordan Lukaku a enchaîné de nombreux prêts ces dernières saisons. Le défenseur de 28 ans quitte définitivement le club romain et signe en D2 espagnole à la Ponferradina SD, pour un an.

L'Atalanta Bergame a officialisé ce samedi la signature du prometteur attaquant danois Rasmus Hojlund qui débarque en provenance de Sturm Graz contre 17 M€. L'AS Rome annonce la signature de l'attaquant italien Andrea Belotti, libre de tout contrat après 7 saisons passées du côté du Torino. L'international de la Squadra Azzurra ne s'engage que pour un an avec le club de la Louve, avec la possibilité de prolonger son bail de deux saisons supplémentaires.