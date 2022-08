Mercato Nice : l'échange Gouiri-Laborde avance bien

Après des débuts très remarqués avec l'OGC Nice, Amine Gouiri a connu un coup de mou. Son repositionnement sur le côté gauche pour l'axe de l'attaque à Andy Delort n'a pas été une franche réussite personnelle. Et depuis, l'ancien de l'OL a du mal à retrouver ses sensations. L'arrivée de Lucien Favre cet été ne semble pas vraiment arranger la chose. Ajoutez à cela l'échec de sa revalorisation salariale malgré un accord de base, et vous obtenez un joueur qui ne semble plus réellement épanoui du côté de la Côte d'Azur.

Dans ce sens, nous vous évoquions la volonté du joueur de changer d'air pour commencer une nouvelle aventure. Si l'OL s'est montré intéressant par son ancien joueur, ce n'est pas réciproque. L'attaquant de 22 ans a choisi et il veut rejoindre le Stade Rennais. La formation emmenée par Bruno Genesio cherche un attaquant supplémentaire pour l'associer à l'ancien du PSG Kalimuendo.

Rennes veut offrir Laborde et un peu plus de 15 millions

Et cela tombe bien car l'OGC Nice, de son côté, est intéressé par Gaëtan Laborde comme nous vous le révélions il y a une semaine. En quête d'un attaquant de pointe et après les échecs Slimani ou encore Ben Bereton, les dirigeants niçois se sont renseignés sur la situation de l'attaquant français. Et selon nos informations, ça avance pour les deux joueurs. Amine Gouiri est d'accord pour rejoindre Rennes alors que Laborde, plutôt réticent au début, est aujourd'hui plus ouvert à l'idée de reformer son duo avec Delort du côté de Nice.

En plus de cet échange, Rennes devrait offrir environ 15 millions supplémentaires et un pourcentage à la revente pour Gouiri. Il reste encore des détails à régler entre toutes les parties, mais cet échange d'attaquant avant la fin du mercato est de plus en plus plausible sauf retournement de situation de dernière minute.