Nice a pris des renseignements sur Gaëtan Laborde

Pisté par plusieurs clubs français et européens, Gaëtan Laborde, qui se sent bien en Bretagne, n'exclut pas de rester à Rennes. Cela n'empêche pas quelques clubs de venir tâter le terrain. Selon nos informations, le Gym a pris quelques renseignements au sujet de la situation du buteur rennais qui a ouvert son compteur but face à Monaco le week-end dernier.

Pour le moment, rien de plus d'autant que le club azuréen est pour l'instant concentré sur d'autres pistes offensives plus concrètes telles qu'Islam Slimani (Sporting CP, Ben Brereton Diaz (Blackburn), ou encore Edinson Cavani (libre).