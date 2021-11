Manchester United : les raisons de la piste Rudi Garcia

En attendant de recruter (peut-être) Mauricio Pochettino, Manchester United a lancé son casting pour le poste d’entraîneur intérimaire. Ces dernières heures, les noms de Lucien Favre et d’Ernesto Valverde ont été cités. Étonnant quand on sait que ces deux-là sont des coaches établis, pas vraiment habitués à jouer les roues de secours le temps de quelques mois. Mais la surprise a été plus grande lorsque la presse anglaise a révélé que les Red Devils ont également coché le nom de Rudi Garcia.

Une annonce face à laquelle le principal intéressé est resté évasif. « On m’a annoncé à Manchester. J’y suis (rire). J’y suis pour commenter. Tout simplement, je n’ai pas l’habitude de commenter les rumeurs de négociation avec les clubs donc je n’ai rien à dire sur ce sujet-là. C’est un grand club européen, mais encore une fois je ne confirme, ni n‘infirme ces rumeurs ou ces informations », a-t-il déclaré hier au micro de Canal+, juste avant de commenter le match Manchester City-PSG.

Garcia a la cote

L’entraîneur possède plusieurs références comme cette finale de Ligue Europa en 2018, mais sa fin de parcours à l’OM et son expérience à l’OL ont quelque peu terni son image. En Hexagone en tout cas. Car c’est différent chez nos voisins britanniques. Après avoir été sondé puis écarté par Everton l’été dernier selon L’Équipe, Garcia a bien été auditionné par les dirigeants mancuniens d’après le quotidien sportif. La raison ? Garcia possède un palmarès qui n’est pas négligé en Angleterre.

Au moment d’évoquer les atouts de chacun des coaches cités, le Telegraph souligne que Rudi Garcia a mené Lille au titre de champion de France après 57 ans d’attente et qu’il a réussi le doublé coupe-championnat. Qu’il a aussi transformé l’AS Roma et a terminé deux années de suite à la place de vice-champion d’Italie. Enfin, sa finale en Ligue Europa et l’élimination de Manchester City dans le Final 8 de la Ligue des Champions en 2020 sont également soulignés. Enfin, il y est décrit comme un coach pouvant gérer des stars comme Memphis Depay et capable aussi de lancer de jeunes pépites comme il l’a fait avec Eden Hazard au LOSC. Bref, Rudi Garcia a beaucoup plus la cote outre-Manche qu’en France. reste à savoir si cela sera suffisant pour lui permettre de s'asseoir à Old Trafford.