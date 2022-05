Le PSG s'offre définitivement Nuno Mendes

La suite après cette publicité

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel ! Nuno Mendes (19 ans) est un joueur du Paris Saint-Germain. Prêté par le Sporting CP à l'été 2022, le latéral gauche a paraphé un bail le liant jusqu’en 2026 avec le club de la capitale. Nommé dans la catégorie «Meilleur Espoir» des Trophées UNFP et auteur d'une très belle saison sous les couleurs parisiennes, l'international lusitanien (13 sélections) va ainsi poursuivre sa progression sous la tunique du champion de France en titre.

« Le Paris Saint-Germain enregistre le transfert définitif de Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2026 », précise, à ce titre, le communiqué du PSG pour officialiser la nouvelle ce mardi.

Le PSG blinde son crack portugais !

Coté en bourse, le Sporting CP a dévoilé les détails financiers de cette opération. Après avoir payé 7 M€ pour le prêt de Nuno Mendes, le PSG a versé 38 M€ au club portugais pour finaliser le transfert, portant le total du transfert à 45 M€. Impressionnant athlétiquement, d'ores et déjà très à l'aise offensivement, Nuno Mendes, à qui le Sporting a déjà trouvé un remplaçant en la personne de Ruben Vinagre, a également prouvé toute sa marge de progression dans le secteur défensif.

Indiscutable au PSG (3 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues), il se bat, par ailleurs, en sélection pour une place de titulaire avec Raphaël Guerreiro, latéral du Borussia Dortmund. Dès lors, le natif de Lisbonne aura sans aucun doute à cœur de continuer son développement pour représenter le Portugal de la meilleure des manières et engranger le plus de temps de jeu possible d’ici la Coupe du monde qui se tiendra en novembre prochain.