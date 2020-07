Liga : Grenade bat la Real Sociedad

Suite de la 35e journée de Liga ce vendredi soir avec une rencontre entre la Real Sociedad (7e, 51 points) et Grenade (10e, 47 unités) au Reale Seguros Stadium. En difficulté depuis la reprise (1 victoire en 7 matches), la formation basque devait se reprendre pour surtout passer devant Getafe. Les visiteurs, eux, pouvaient se rapprocher de leur adversaire du soir en cas de succès.

En première période, les locaux vivaient un véritable cauchemar puisque Puertas (21e) et Soldado (43e) permettaient à Grenade de mener 2-0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, les hommes d'Imanol Alguacil se reprenaient et égalisaient grâce à Merino (47e) et Oyarzabal (83e). On se dirigeait alors vers un match nul mais Duarte offrait finalement la victoire aux siens à la 88e minute (3-2). Avec ce succès, Grenade prend la neuvième place, tandis que la Real Sociedad, qui n'y arrive toujours pas, est septième au classement.