Cesc Fabregas annonce son départ de l'AS Monaco

Tout est question de timing dans le football. Cesc Fabregas (35 ans) le sait mieux que personne, lui qui a appris à voir et lire le jeu avant les autres à La Masia du FC Barcelone. Alors, l'Espagnol a choisi son moment pour faire une annonce forte au sujet de son avenir. Alors que son contrat avec l'AS Monaco expire en juin, l'international espagnol (110 sélections, 15 réalisations), arrivé sur le Rocher en janvier 2019 dans les valises de son ancien coéquipier à Arsenal Thierry Henry, a décidé de prendre tout le monde de vitesse en assurant qu'il ne serait plus là la saison prochaine.

«Non, c'est sûr que c'est fini entre Monaco et moi. Mon contrat expire en juin prochain, et je cherche un nouveau départ. Ma tête a besoin d'un nouveau départ ailleurs», a-t-il lancé à So Foot, alors qu'il se remet actuellement d'un énième pépin physique, à la cheville cette fois. La fin prématurée d'une aventure monégasque qui laissera un sérieux goût d'inachevé (68 apparitions toutes compétitions confondues, 4 buts et 9 passes décisives), lorsqu'on se rappelle de ses prestations chez les Gunners, au Barça ou à Chelsea.

Un seul but : continuer

Le natif de Vilassar de Mar, lui aussi, est amer. Et il ne veut pas terminer sa carrière sur ce constat d'échec. «Mais cette année a été si mauvaise que je ne peux pas terminer sur ça. Pas après avoir construit cette carrière. Je veux continuer à jouer. Je suis reconnaissant pour la carrière que j'ai eue, mais je n'ai pas l'impression que c'est fini. Je veux juste profiter de mon football et continuer d'être compétitif à un certain niveau», a lancé celui qui, selon nos informations, a des touches en Major League Soccer et dans le Golfe.

Le choses sont donc claires pour l'Ibère : malgré des invitations de certains anciens coaches qui lui proposaient d'intégrer leur staff, il entend bien continuer à jouer. Sans grosses conditions. «Je suis ouvert à tout, je veux juste prendre du plaisir. Après cette année, je veux juste jouer et profiter de mon football. L'endroit n'a pas vraiment d'importance, c'est plutôt ma tête qui compte. (...) Il s'agit juste de trouver le bon projet et de le réaliser. Je vais chercher un nouveau projet et voir où l'avenir me mène», a-t-il conclu. À bon entendeur...