Le premier cadeau du Real Madrid à Kylian Mbappé

En accord avec le partenariat conclu entre BMW et le Real Madrid, Kylian Mbappé va recevoir une voiture de la part du club madrilène. Seul problème, Kylian Mbappé n’est toujours pas détenteur du permis de conduire. Malgré cela, comme tous les autres joueurs de la Casa Blanca, le Français devrait avoir reçu une BMW i7, le tout dernier modèle de véhicule électrique de la marque allemande.

D’après Defensa Central, le nouveau numéro 9 du Real Madrid aurait reçu la version la plus puissante possible de la voiture de la marque allemande. L’acquisition de ce nouveau bolide pourrait motiver le capitaine des Bleus à passer son permis de conduire et entamer, comme son idole Cristiano Ronaldo, une collection de voitures à son tour. En attendant de prendre la route, le Français tentera d’abord de continuer de battre les records de vitesse sur la pelouse du Santiago Bernabéu.