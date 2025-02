LdC, Man City : nouveau forfait de taille pour le choc face au Real Madrid

Pep Guaridola et Manchester City n’avaient pas besoin de ça. Battu à domicile par le Real Madrid lors du barrage aller de Ligue des champions (2-3), le club anglais se rendra à Madrid mercredi prochain avec plusieurs absents.

En effet, en plus de Jack Grealish, sorti du match aller sur blessure, The Times annonce que Guardiola devra se passer des services de Manuel Akanji. Le défenseur suisse souffre d’une blessure musculaire et sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Il est annoncé forfait pour la rencontre face au Real, mais aussi pour les chocs de Premier League contre Newcastle et Liverpool.