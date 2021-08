Tirage Ligue des Champions : la réaction du LOSC

Champion de France en titre, Lille avait l’honneur d’être présent dans le chapeau 1. De quoi lui permettre d’éviter le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan ou Manchester City par exemple. Les Nordistes pouvaient toutefois tomber sur les ténors du chapeau 2 tels que le Real Madrid, le FC Barcelone ou la Juventus. Au final, les Dogues s’en sont très bien tiré.

En héritant du Séville FC, de Salzbourg et de Wolfsbourg, les hommes de Jocelyn Gourvennec devront composer avec des formations habituées aux joutes européennes, mais qui n’ont rien à voir avec les quelques formations citées ci-dessus, sans leur manquer de respect. Sur le papier, le LOSC ne sera pas pour autant favori, mais l’absence de mastodonte dans a poule lui laisse une chance. Interrogé, le président Létang ne veut pas pour autant s’enflammer.

Le LOSC se méfie

« On sait toujours après la compétition si on est bien loti. C’est un groupe qui est très homogène. Il y a peut-être un club qui se détache, c’est le Séville FC compte tenu de son histoire récente en Liga et en compétition européenne. Ce sont des clubs qui sont solides. Que ce soit Wolfsbourg qui est régulièrement classé dans le haut de classement de la Bundesliga. Et puis on a Salzbourg qui est le PSG de l’Autriche finalement, qui est champion depuis 2014. Un club qui se construit, se solidifie d’année en année. Un groupe homogène avec des clubs qui sont assez proches », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.

Mais avec un groupe où ne figure aucun gros morceau de la scène européenne, le LOSC peut rêver d’une qualification pour les huitièmes de finale, même si Létang refuse de s’enflammer. « C’est difficile de gagner des matches de haut niveau. La Ligue des Champions est la plus belle compétition de club au monde. Si les équipes sont là, c’est qu’elles sont fortes. Dans le football, on ne sait jamais quel match on va gagner, donc on va tous les jouer pour les gagner. » C’est dit.

