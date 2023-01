OL : ça a complètement dégénéré au Groupama Stadium !

La suite après cette publicité

L’occasion en or pour mettre fin à une mauvaise dynamique. Samedi soir, les hommes de Laurent Blanc affrontaient Strasbourg, équipe relégable avant le coup d’envoi de la partie. Quoi de mieux pour espérer se remettre dans le bain ? Seulement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. L’OL s’est incliné 2-1 face à l’écurie alsacienne, et ça a grondé…

Avant et pendant la rencontre déjà, sous les yeux de John Textor, les supporters rhodaniens avaient exhibé des banderoles contre les joueurs et certains membres du club comme Vincent Ponsot. Avant le match, le bus des joueurs avait même été bloqué par les supporters qui voulaient ainsi exprimer leur mécontentement. Et la défaite de leur équipe n’a fait qu’envenimer encore un peu plus les choses, surtout qu’au delà du résultat, le contenu du match et l’attitude des joueurs de l’OL avait de quoi les énerver. Après la rencontre, la conférence de presse de Laurent Blanc a été perturbée. Des supporters ont ainsi forcé pour accéder à la pelouse, sans succès. Mais leurs fumigènes et gaz lacrymogènes se sont répandus dans les couloirs du stade et dans la salle de presse du stade.

À lire

Ligue 1 : l’OL tombe à domicile face à Strasbourg et s’éloigne un peu plus du top 5

Aulas annonce une petite révolution

La conférence de presse a donc du se faire sur la pelouse. Du jamais vu. « Si on en est là, c’est de notre faute. On sait qu’il va y avoir des turbulences », expliquait le coach lyonnais pendant cette même conférence devant les journalistes. Jean-Michel Aulas a lui aussi pris la parole. « C’est un sentiment de gâchis. Dès l’arrivée au stade, dans le bus, on a fait l’objet à nouveau d’une attaque des supporters, qui devaient rester non violents alors qu’il y a eu des actes de violence avant le match. Je le regrette. Ce matin, on avait vu le groupe de supporters avec John Textor, ça s’était très bien passé. Ce que je veux dire, c’est que le match est ce qu’il est mais c’est probablement l’un des meilleurs matchs depuis le début de saison. Sans réussite. Mais quand on arrive à avoir 28 tirs… on a retrouvé notre dynamisme, l’ensemble des fonctions les plus élémentaires qui permettent de remonter au classement », a lancé le président, avant d’enchaîner.

La suite après cette publicité

« Malheureusement c’est vrai qu’on a fait des erreurs. Les réactions des kops de supporters… ils peuvent avoir un avis sur les joueurs. Mais quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c’est moi qu’ils attaquent. Il faut qu’ils arrêtent parce qu’on a des dirigeants de grande qualité, qui travaillent jour et nuit pour le club, pour nous, pour eux, pour le club. Je ne peux pas accepter ce style d’expression sans aucune réalité avec le travail réalisé. C’est vrai que le club souffre en ce moment. Mais on a un club avec des infrastructures incroyables, avec un coach de grande qualité. On a travaillé depuis deux jours avec John Textor pour se donner les moyens de relancer la mécanique mais il ne faut pas qu’à chaque fois qu’on essaie de prendre des initiatives, on se retrouve face à des supporters très méchants par rapport à des gens irréprochables. Le club va se redresser, j’en prends la responsabilité. On a vu avec John, et on va encore travailler cette nuit avant qu’il reparte, un certain nombre d’initiatives rapides, en particulier pendant le mercato. Mais il faut qu’on ait avec nous les supporters. Les joueurs vont certainement prendre des positions. Mais surtout, qu’on laisse tranquille Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, qui sont exemplaires. C’est particulièrement injuste. C’était un jour sans concernant le résultat. mais il ne faut pas venir ternir ce qui est un manque de réussite flagrant par des attitudes pas dignes d’un club comme l’OL », a-t-il conclu. Voilà qui est clair.