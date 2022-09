La Premier League dévoile son invraisemblable Prize Money pour la saison 2021/2022

La Premier League a dévoilé le prize money des clubs pour la saison dernière. Comme tous les ans, ces chiffres sont sans commune mesure avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Au total, entre les droits TV domestiques (1,53 milliard d'euros) et internationaux (1,2 milliard), dont une partie est repartie de manière équitable, et l'autre au mérite sportif, en plus de 155 M€ liés aux revenus commerciaux, 2,89 milliards d'euros ont été répartis entre les 20 clubs de la saison dernière.

La suite après cette publicité

Sans surprise, c'est le champion d'Angleterre Manchester City qui est également le champion des revenus puisqu'il sort de cette saison 2021/2022 avec 175 M€. C'est grâce à son titre acquis au nez et à la barbe de Liverpool que les Cityzens sont devant leur rival. Les 46,83 M€ de primes au mérite de leur victoire finale suffisent et sont supérieurs aux 44,57 M€ des Reds. Ces derniers sont bien entendu 2e de ce classement juste derrière City avec 173 M€.

Norwich a empoché 114 M€

Chelsea qui a terminé 3e de Premier League, n'obtient pourtant que le 5e revenu en Angleterre. La faute à une diffusion en prime time moins fréquente (24 fois) que Tottenham (27) et Arsenal (29). Les Blues ont terminé la saison avec 165,75 M€ en poche, tandis que Spurs et Gunners ont respectivement récolté 166,66 M€ et 166,26 M€. Puis arrive Manchester United et ses 162,97 M€. Dans ce classement, on peut constater que les six clubs du haut du tableau (ou du Big Six) ont creusé un écart avec le reste du championnat.

Le plus proche poursuivant, c'est West Ham, 7e en mai dernier, et bénéficiaire d'un chèque de 155,8 M€. Évidemment, plus nous descendons vers le bas de tableau et plus les dotations baissent. Leeds s'en sort tout de même très bien grâce à une bien plus large diffusion (22 fois) à heure de grande écoute que ses concurrents directs et a obtenu 131,38 M€. Enfin, Norwich la lanterne rouge a quitté la Premier League avec la coquette somme de 114 M€. Un bon lot de consolation tout de même.

Source : capture d'écran du site de la Premier League