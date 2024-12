OM : Ulisses Garcia savoure sa revanche

Invité au départ cet été, Ulisses Garcia a fait preuve de détermination et de persuasion. Le Suisse avait pourtant été placé dans le loft pour accélérer un départ, qui n’est finalement jamais venu. À l’image d’un Pol Lirola, le gaucher de 28 ans a serré les dents et son abnégation a fini par taper dans l’œil de Roberto De Zerbi. Il a certes attendu quelques matchs avant d’effectuer ses premières apparitions mais il fait pleinement partie du groupe marseillais désormais. La blessure de Quentin Merlin ou encore la méforme de Lilian Brassier l’ont aussi aidé à se faire une place dans l’effectif. Garcia a même démarré les deux dernières rencontres comme titulaire dans un rôle de piston gauche. Aujourd’hui, il savoure cette petite revanche en conférence de presse, à deux jours du déplacement de l’OM sur la pelouse de Saint-Etienne (20h45).

«J’ai su rester professionnel et garder une bonne attitude. Quand on travaille dans la vie, il y a toujours de bonnes choses qui suivent. Aujourd’hui je me sens heureux, épanoui, et heureux d’être là. C’était très difficile d’être dans le "loft". On peut douter mais les proches nous aident à continuer de bosser et ne pas baisser les bras. Ce sont des choses qui arrivent dans une carrière. Il faut juste se rappeler la base et se souvenir d’où nous venons. Cet été était une période difficile, mais j’ai travaillé et je suis heureux d’être là. J’ai une bonne relation avec le coach, il est très proche de nous, il nous demande beaucoup mais c’est pour nous faire progresser. Quand on a des difficultés, on veut toujours en ressortir plus fort. C’était dur, mais j’ai pu apprendre de ce temps, être dur avec moi-même dans l’exigence. Il y a un esprit de revanche qui aide de façon positive», explique l’ancien latéral des Young Boys.

