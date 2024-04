PL : Crystal Palace gifle West Ham, Aston Villa renverse Bournemouth

Ce dimanche à 16h, deux rencontres de Premier League se jouaient en simultané. Le plus prolifique des deux matches s’est déroulé à Londres et opposait Crystal Palace à West Ham. Et dans ce derby de la capitale britannique, ce sont les pensionnaires d’un Selhurst Park incandescent qui ont su tirer leur épingle du jeu. En 20 minutes, les Hammers ont pris l’eau en encaissant trois buts signés Olise, Eze et Emerson contre son camp. Sonnés, les visiteurs ont même concédé un quatrième but à la demi-heure de jeu à cause de Jean-Philippe Mateta (4-0, 31e).

La suite après cette publicité

Et malgré la réduction de l’écart de Michail Antonio (40e), l’ancien de l’OL a remis la tête de ses adversaires sous l’eau en s’offrant un doublé (5-1, 64e). Le but contre son camp de Mitchell en fin de rencontre n’a rien changé (5-2, 89e). Avec ce succès, Palace assure presque son maintien et West Ham manque l’opportunité de grimper à la sixième place. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Aston Villa s’est imposé face à Bournemouth. Alors que les Cherries avaient pris le meilleur sur leurs adversaires en ouvrant le score grâce à Dominic Solanke (31e), ces derniers ont vu Villa revenir juste avant la pause grâce à Rogers. En seconde période, Moussa Diaby, pour son sixième but de la saison en championnat, et Leon Bailey ont assuré la victoire des Villans à domicile. Avec ce succès, les hommes d’Unai Emery, bourreaux du LOSC ce jeudi en Ligue Europa Conference, sont quatrièmes. Bournemouth reste treizième.

Les résultats de 16h :