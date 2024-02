CdF : Nice écrase Montpellier, ça passe pour Strasbourg face au Havre, Le Puy continue son parcours !

Après la victoire de l’OL face au LOSC en début de soirée, les huitièmes de finale de Coupe de France se poursuivaient avec quatre autres affiches au programme, démarrées juste avant la rencontre PSG-Brest. Deux duels entre équipes de Ligue 1 ont eu lieu, opposant Strasbourg au Havre et Montpellier face à Nice. Si la première rencontre a été serrée, la deuxième beaucoup moins. En effet, le club alsacien a obtenu son ticket pour les quarts de finale (3-1), grâce à trois buts signés Bakwa (21e), Emegha (36e) et Senaya (90e+1). Entre temps, et pour sa première titularisation avec le HAC, Ayew avait égalisé de la tête (28e). De son côté, Nice a écrasé Montpellier à la Mosson et tout s’est - presque - décidé en 10 minutes (1-4). Ndayishimiye (29e), Louchet (37e), Cho (39e), Claude-Maurice (62e) ont marqué pour les Aiglons, Sagnan a réduit l’écart en fin de match (75e).

Enfin, les autres affiches mettaient en avant les derniers clubs amateurs encore en lice, Le Puy (N2), face à Laval (L2) et Saint-Priest (N3) contre Valenciennes (L2). Et l’aventure continue pour Le Puy, qui, grâce au héros du soir Meyer auteur d’un doublé (25e, 90e+4), se hisse en quarts de finale en battant Laval (2-1). En revanche, ça ne passe pas pour Saint-Priest, battu par le VAFC (1-2) au terme du temps réglementaire. Si Benhmida pensait offrir la victoire aux siens (40e), Jung (31e) et Doucouré (80e) ont refroidi les ardeurs du pensionnaire de National 3, permettant ainsi à Valenciennes de se qualifier pour le tour suivant.