Barça : le terrible message de Pedri

Voilà une nouvelle dont ce serait bien passer le FC Barcelone et Xavi Hernandez. Sortis tous les deux sur blessure dimanche soir face à l’Athletic Club (0-0), Frenkie de Jong et Pedri vont être absents. Concernant le milieu hollandais, il s’est à nouveau fait une entorse à la cheville droite, celle qui l’avait déjà tenu éloigné des terrains pendant un mois en début de saison. Quant à Pedri, c’est également une nouvelle blessure à la cuisse droite qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

Après sa blessure, le jeune milieu de terrain espagnol a publié un message touchant sur ses réseaux sociaux. «Il est difficile de s’arrêter et de recommencer après tous les efforts et le travail que cela implique. Néanmoins, ne doutez pas que les larmes d’impuissance d’hier se transformeront très bientôt en larmes de bonheur. C’est incroyable tout l’amour que vous m’avez témoigné ces dernières heures. Pour vous, pour le personnel, pour tous ceux qui m’entourent et pour moi-même, nous devons regarder vers l’avenir. Nous avons encore beaucoup de joie à partager», a-t-il expliqué, avant d’entamer sa convalescence.