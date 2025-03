Wesley Sneijder compare Hugo Ekitike à un mélange entre Neymar et Mbappé

Mis au placard par le PSG, Hugo Ekitike avait décidé de changer d’air et de passer les six derniers mois de la saison du côté de l’Eintracht Francfort. Et l’attaquant français a pris la bonne décision, car à la suite de son prêt satisfaisant, le club allemand a décidé de débourser 16,5 millions d’euros pour s’attacher définitivement ses services dans la foulée. Aujourd’hui, l’avant-centre de 22 ans étonne tout le monde et comptabilise 13 buts en 22 matchs de Bundesliga.

Et même Wesley Sneijder, qui a été jusqu’à le comparer à un mix entre Neymar et Kylian Mbappé : «ce garçon est prêt à concourir à un niveau élevé. Il est techniquement compétent, fort… tout simplement un grand joueur. Je vais peut-être dire quelque chose de vraiment fou, mais je le dirai quand même, je pense qu’il est un mélange entre Neymar et Mbappé. Je le pense sincèrement. Cette grâce qu’il tient de Neymar, mais aussi les mouvements de Mbappé. Accélérer soudainement, c’est quelque chose que Mbappé a aussi. Et il n’a que 22 ans. Il y a beaucoup de potentiel dans ce garçon», a lâché l’ex-international néerlandais via VoetbalZone, qui valide totalement l’ex-Parisien.