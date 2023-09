Galatasaray : plus de 300 supporters ont menacé de mort le gardien de Copenhague

Hier soir, Galatasaray et le FC Copenhague se sont quittés sur un match nul en Ligue des champions (2-2). Mais cette rencontre fait couler beaucoup d’encre ce jeudi. En effet, Kamil Grabara, gardien polonais du club danois, a mis le feu aux poudres après la rencontre en publiant un message sur les réseaux sociaux. Dans un message posté sur Instagram, il a qualifié le stade du club turc de « trou à merde » explique Voetbal International.

Les supporters de Galatasaray ont été fous de rage après cette publication. Grabara a ainsi reçu plus de 300 menaces de mort selon son épouse, qui a fait des captures d’écran. Plus tard, le joueur de Copenhague a modifié son message initial en ne parlant plus d’un stade mais d’un «match de merde». Mais le mal était déjà fait…