L'Inter veut s'offrir un crack de Ligue 1, Cristiano Ronaldo et Harry Maguire en pleine guerre pour le capitanat

L'Inter sur David !

En Italie, le mercato fait la Une avec l'Inter. Selon La Gazzetta dello Sport, la défaite en Ligue des Champions a prouvé que le club lombard avait besoin de renforts. C'est «nécessaire», affirme même le journal au papier rose. En plus de Scamacca et Dybala, l'Inter pose maintenant son regard sur Jonathan David du LOSC. Décidément l'attaquant des Dogues a de nombreux admirateurs en Europe cette saison. Pour le média italien, les Intéristes ont besoin d'un renfort de ce type car Lautaro Martínez et Alexis Sánchez peuvent partir à la fin de la saison… Et les Nerazzurri pourraient ainsi vite se retrouver orphelins en attaque.

CR7 vs Maguire

En Angleterre, le vestiaire de Manchester United est encore en Une des tabloïds ! On vous parlait en début de semaine, de la formation de deux clans au sein de l'effectif notamment entre Cristiano Ronaldo et Harry Maguire, et bien il y aurait désormais une vraie scission si on en croit la presse anglaise… Une bataille avec comme objectif, le brassard de capitaine, explique le Daily Star, qui titre : «Désunis». Même chose pour le Daily Mirror qui évoque également ce duel en coulisses pour prendre les commandes d'Old Trafford. Le Daily Express parle même de «guerre civile» pour évoquer le sujet. Les mots sont forts pour ce qui semble créer un vrai trouble au sein du vestiaire mancunien. Alors que les Red Devils affronteront Leeds United ce week-end, en Premier League.

«Beaucoup de football mais peu de buts»

Le Barça jouait hier en barrages d'Europa League. Et les Catalans ont été en manque de réussite face au Napoli. Les deux équipes se sont quittées avec un match nul (1-1). Le journal Sport a vu «beaucoup de football mais peu de buts». Le FC Barcelone a dominé le club napolitain d'après le quotidien, avec 21 occasions de buts, mais c'est finalement sur un penalty que Ferran Torres a trouvé la faille, pour revenir au score. La rencontre fait également la Une de Mundo Deportivo, qui parle de «pas en avant» mais «sans adresse»... Le quotidien catalan montre lui aussi ce vendredi, le manque d'efficacité des Barcelonais qui ont dominé le match…