OM : la nouvelle soirée cauchemardesque de Dimitri Payet

Décidément, Dimitri Payet est fâché avec la Ligue des Champions. Face à Porto mardi soir, celui qui est considéré comme le joueur star de l'équipe phocéenne a encore déçu. Un penalty manqué qui aurait permis aux Phocéens de revenir à 1-1 quelques minutes après l'ouverture du score portugaise, et une prestation globalement insipide, n'étant pas en mesure de créer du danger ni de faire des différences dans la moitié de terrain adverse.

« Je suis quelqu'un qui aime jouer ce genre de match. J'étais déçu de ne pas jouer ce match-là. Une stratégie a été mise en place par le coach. Il faut respecter ses choix. On a essayé quelque chose », confiait pourtant le joueur en conférence de presse lundi, après avoir été remplaçant contre Manchester City. Il avait à cœur de se refaire, mais n'a pas été au niveau, dans la lignée de ses prestations en championnat.

Des statistiques inquiétantes

Et sur le plan statistique, ça fait mal. En 18 rencontres dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, Dimitri Payet n'a tout simplement pas marqué le moindre but, et ce en 33 tentatives. Même si le Réunionnais n'est pas forcément attendu dans ce registre, ces chiffres font mal pour un joueur qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024, à 33 ans.

Évidemment, il n'est pas le seul responsable de la déroute de l'OM, qui, sauf miracle, ne verra pas les huitièmes de finale de la compétition. D'autres joueurs expérimentés et donc attendus au tournant, comme Dario Benedetto ou même Duje Caleta-Car, plus jeune mais promis à une grosse carrière, ont aussi déçu. André Villas-Boas a aussi, forcément, sa part de responsabilités. Mais Dimitri Payet a peut-être dit au revoir à sa dernière chance de faire quelque chose de beau avec l'OM en Ligue des Champions.