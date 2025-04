Barça : Wojciech Szczęsny évoque la concurrence avec Ter Stegen

Demain soir, le FC Barcelone va défier le Borussia Dortmund en 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions. Sauf surprise, c’est Wojciech Szczęsny qui débutera dans les cages. Le Polonais, sorti de sa retraite il y a quelques mois, est un pari gagnant pour les Culés pour le moment. D’ailleurs, il pourrait même continuer à Barcelone, devenant un concurrent de taille pour Marc-André ter Stegen, qui a été stoppé par une blessure. Mais l’ancien joueur de la Juventus ne veut pas entrer dans ce jeu-là comme il l’a expliqué aux journalistes ce lundi.

« Je suis là pour remplacer Marc, mais je veux évidemment participer à cette compétition. Je respecterais l’avis du coach s’il décidait de changer (…) Marc est à un très haut niveau, et il est inutile de faire des comparaisons. Il reprend l’entraînement après une blessure très grave, et à vrai dire, lorsqu’il sera complètement rétabli, il n’y aura plus beaucoup de gardiens de son niveau.» De son côté, Hansi Flick n’a pas trop voulu se mouiller concernant ce duel. « Tout peut arriver dans le football. Je ne peux pas vous donner une réponse à 100 %.» Affaire à suivre…