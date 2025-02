OL - PSG : Paulo Fonseca a totalement raté son pari tactique

Tout le monde n’est pas Luis Enrique. Paulo Fonseca en a fait le constat à la dure ce dimanche face au Paris Saint-Germain. Alors que son homologue espagnol s’épanouit totalement depuis plusieurs semaines avec un système où Ousmane Dembélé s’éclate en tant que faux numéro 9, le coach portugais a essayé d’adapter cette tactique face au club de la capitale en tentant d’aligner Rayan Cherki dans cette position peu habituelle pour le prodige de 21 ans. Mais le mimétisme s’est très mal terminé. Soporifique pendant plus d’une heure, les Gones n’ont pas vu le jour offensivement face à des Parisiens supérieurs tant techniquement que tactiquement.

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, l’ancien entraîneur de Lille et de l’AC Milan a également fait quelques choix forts qui persistent dans le temps. Et qui n’ont pas été payants du tout ce dimanche. En effet, avec l’intronisation du double pivot composé de Tanner Tessmann et Nemanja Matic, l’OL perd fortement en mobilité dans l’entrejeu. Même si les deux joueurs ont les capacités physiques et les qualités d’interception pour gratter quelques ballons, leur lenteur aura été réellement préjudiciable face à un milieu parisien bien plus mobile et huilé. On peut par ailleurs évoquer l’aile droite avec un tandem Ernest Nuamah-Saël Kumbedi qui aura été en difficulté dimanche soir. Quand le premier cité n’aura apporté aucun danger réel à Nuno Mendes, le deuxième aura été en grande souffrance face à un Bradley Barcola qui l’a souvent malmené.

Le choix du faux numéro 9 assumé par Paulo Fonseca

Mais voilà, le grief principal retenu par les supporters et les observateurs rhodaniens à l’égard de Paulo Fonseca aura été son choix de se présenter ce dimanche avec un système sans vrai buteur. Un manque qui s’est fait ressentir avec un point de fixation tout simplement inexistant avec un Rayan Cherki qui a finalement évolué dans son registre habituel de meneur de jeu. Sans Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, l’OL a ressenti l’absence d’une pièce essentielle dans son jeu. Pour autant, Paulo Fonseca a tout simplement expliqué qu’il avait bien préparé son match et qu’il assume ce choix tactique osé : «on avait bien préparé le match, et le PSG a fait ce qu’on attendait, on avait une stratégie défensive qui a bien fonctionné. On doit simplement progresser dans nos sorties de balle, car on a rendu trop de ballons. Si on avait eu un avant-centre, ç'aurait été la même chose, car on a été contraints de jouer long et les ballons n’arrivaient pas devant.»

La suite après cette publicité

Pour autant, avec l’entrée des deux buteurs de l’OL, le visage des Gones a été totalement différent. Bien plus huilé offensivement, les Gones ont surtout pu compter sur l’entrée fracassante du Géorgien à la 80e minute de jeu. Inspiré, il a multiplié les appels dangereux et c’est lui qui sert un caviar pour la réduction de l’écart de Rayan Cherki (83e) après un superbe crochet sur Marquinhos. Proche de réduire la marque sur un retourné acrobatique sensationnel (89e), c’est lui qui a touché Ainsley Maitland-Niles sur le côté droit pour le but de Tolisso dans le temps additionnel (90+2e). Pour autant, malgré ce net changement avec un nombre d’occasions impressionnant avec l’entrée de l’ancien de Metz et celle de Lacazette, Paulo Fonseca n’a pas souhaité justifier ces choix et a préféré saluer la prestation de ses entrants : «je suis content des joueurs qui sont entrés, on a été très dangereux à ce moment-là. J’avais parlé avec Georges et il avait compris ce qu’on voulait faire. Le plus important pour moi est qu’il s’est montré dans de très bonnes dispositions quand il est entré.»

Mais voilà, vu le visage affiché par son équipe en fin de match, l’ancien tacticien de l’AC Milan peut avoir de réels regrets tant sa stratégie tactique osée aura sérieusement tronqué la performance de son équipe. Au moins, il saura que son équipe a absolument besoin d’un attaquant de pointe pour réaliser une prestation offensive consistante. Les supporters de l’OL ne lui laisseront pas une deuxième chance. Il faudra également régler le cas de Thiago Almada. Recruté cet hiver, l’Argentin semble avoir des qualités qui devraient lui permettre d’être un candidat crédible à une titularisation. Pour autant, les performances grandioses de Corentin Tolisso dans une position plus avancée paraissent contrecarrer les plans du champion du monde 2022. Amené à s’installer à l’avenir dans un rôle de numéro 10, l’ancien de l’Atlanta United doit donc ronger son frein malgré plusieurs entrées en jeu intéressantes, à l’instar de celle face au PSG où le meneur de poche aura fait parler sa belle qualité technique. Son salut pourrait venir des lacunes techniques affichées par Tanner Tessmann au milieu de terrain et qui pourraient conduire Paulo Fonseca à redescendre Corentin Tolisso dans le double pivot avec Nemanja Matic afin d’introniser Thiago Almada dans ce rôle de meneur de jeu. À moins que le Portugais ne décide de reconduire un trio Malick Fofana-Rayan Cherki-Ernest Nuamah en soutien d’un numéro 9. Bref, les chantiers tactiques sont nombreux pour Fonseca qui n’a plus le temps ni le droit à l’erreur à l’orée d’une fin de saison qui s’annonce brûlante entre Rhône et Saône.